Las hermandades de Sevilla tendrán que pagar más este año para sacar sus pasos a la calle

Más de 50.000 euros. Es el coste que tendrá para algunas Hermandades de Sevilla sacar sus pasos a la calle la próxima Semana Santa. Una de ellas es la de la Hermandad de La Sed, situada en el barrio de Nervión de la capital hispalense y que procesiona cada Miércoles Santo.

“El año pasado el coste ya se incrementó un 10 por ciento respecto al anterior. Para este 2026 también estamos barajando un nuevo incremento". Lo dice Pedro Antonio Ruiz, Diputado Mayor de Gobierno de la Hermandad. Para que el aumento sea el mínimo posible cada Semana Santa, en esta Hermandad acuerdan los gastos de las partidas más importantes para que se mantengan estables durante algunos años. “Intentamos negociar a 4 años para que no vayamos teniendo el incremento anual”.