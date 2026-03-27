Las hermandades de Sevilla tendrán que pagar más este año para sacar sus pasos a la calle
- Algunas registran un aumento del gasto de más de un 10 por ciento
- Partidas como las velas o las flores, esenciales para decorar los pasos, se han encarecido
Más de 50.000 euros. Es el coste que tendrá para algunas Hermandades de Sevilla sacar sus pasos a la calle la próxima Semana Santa. Una de ellas es la de la Hermandad de La Sed, situada en el barrio de Nervión de la capital hispalense y que procesiona cada Miércoles Santo.
“El año pasado el coste ya se incrementó un 10 por ciento respecto al anterior. Para este 2026 también estamos barajando un nuevo incremento". Lo dice Pedro Antonio Ruiz, Diputado Mayor de Gobierno de la Hermandad. Para que el aumento sea el mínimo posible cada Semana Santa, en esta Hermandad acuerdan los gastos de las partidas más importantes para que se mantengan estables durante algunos años. “Intentamos negociar a 4 años para que no vayamos teniendo el incremento anual”.
Los gastos más importantes
Entre los principales gastos que cada Semana Santa tienen las hermandades, las bandas de música que acompañan a los pasos. Una factura que, en ocasiones, se llevan el 40% del total del presupuesto. También ha subido este año el precio de la cera con la que se fabrican las velas que adornan los pasos de misterio y los palios. Nos cuenta el cerero Juan Manuel González que antes "estaba a tres euros, a dos y pico…y ahora está a cinco, seis o siete euros. Si además es cera de abeja, está a 11 o 12 euros. Ahora mismo estamos trabajando para subsistir”.
La decoración floral es otro de los principales gastos que tienen que afrontar cada Semana Santa decenas de Hermandades. Este año pagarán más por colocar algunas especies como rosas y claveles, las más habituales.
"El incremento de este año, respecto al año pasado, puede ser de unos 300, 400 euros". Miguel Ángel Fernández, florista, asegura que esta subida se ha visto motivada, en parte, por los numerosos temporales que han azotado Andalucía este pasado invierno. "Ha habido varios invernaderos que se han volado con las lluvias que hemos tenido. No hay cantidad de flores suficiente para todo lo que demandamos entre todos los floristas. Algo que, afirman, pone en riesgo los beneficios de empresas vinculadas a la Semana Santa para las que este periodo supone hasta un 70% de su facturación anual.