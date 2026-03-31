Céline Dion anuncia su regreso a los escenarios con 10 conciertos en París

La estrella canadiense Céline Dion ha confirmado este lunes su retorno a los escenarios con una serie de 10 conciertos en París, a partir de septiembre, según ha confirmado la cantante en un vídeo en su cuenta de Instagram, que coincidía con su 58 cumpleaños.

"Estoy genial, gestionando mi salud, sintiéndome bien, cantando de nuevo, incluso bailando un poco", ha afirmado la intérprete, que sufre una rara enfermedad neurológica incurable llamada síndrome de la persona rígida (SPR). Dion ha asegurado que volver a ver a sus admiradores, a los que ha agradecido su apoyo incondicional y sus buenos deseos durante los últimos años, es el mejor regalo de cumpleaños de su vida.

“CELINE DION PARIS 2026

10 spectacles inoubliables dès septembre.

Prévente à partir du 7 avril.

Inscrivez-vous pour y accéder du 30 mars au 2 avril sur https://t.co/oKjPk76odC pic.twitter.com/IxLjaiZWIp“ — Celine Dion (@celinedion) March 30, 2026

"Estoy tan feliz, estoy lista para hacer esto. Me siento bien, estoy fuerte, me siento emocionada. Por supuesto, un poco nerviosa, pero sobre todo estoy agradecida a todos vosotros. No puedo esperar a veros de nuevo", ha expresado sonriente en su mensaje.

Entradas en preventa a partir del 7 de abril Los conciertos tendrán lugar en el pabellón La Défense Arena (con capacidad para 40.000 espectadores), entre el 12 de septiembre y el 14 de octubre, y las entradas saldrán en preventa el 7 de abril. En París, donde este retorno era un secreto a voces desde que la semana pasada comenzaron a aparecer por la ciudad misteriosos carteles con títulos de sus canciones, el anuncio fue acompañado con un pequeño espectáculo en la torre Eiffel. El monumento ha sido iluminado para la ocasión y también sonó la versión de Hymne à l'amour, de Edith Piaf, que la canadiense interpretó en la apertura de los Juegos Olímpicos de París de 2024, en su última gran actuación en público. Céline Dion revienta una deslucida ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos de París, pasados por agua Patri Campos Aquella había sido también una reaparición muy esperada, dado que el año anterior había tenido que cancelar su gira mundial Courage World Tour por los graves problemas que le causa la rara enfermedad neurológica que padece y que afecta a su sistema nervioso y le provoca espasmos.