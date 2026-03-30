El Racing cae en Zaragoza y pierde crédito

Nueve días, dos derrotas… y el liderato del Racing en Segunda División comienza a tambalearse. El Almería ya está a un punto y el play off, a tres. La categoría no perdona y castiga con dureza cualquier descuido. El Albacete ya se aprovechó de un inicio titubeante de los de José Alberto López. Quizá por ello, la puesta en escena verdiblanca en el Ibercaja Estadio resultó esperanzadora. Sin embargo, con el paso de los minutos el equipo fue a menos y al Zaragoza le bastó con tirar de empuje para quedarse con la victoria (2-0).

Las bajas con las que afrontaba el equipo el partido modificaron el once. El entrenador asturiano optó por meter a Íñigo Sáinz Maza junto a Damián González en el doble pivote y situó a Aritz Aldasoro en la mediapunta. Mario García ocupó el puesto de Jorge Salinas en el lateral izquierdo mientras que Javi Castro regresó al carril derecho. No obstante, lo más llamativo fue la presencia del canterano Santi Franco en la delantera por delante de Asier Villalibre y Jaime Mata. José Alberto López argumentó en rueda de prensa que quería un ariete fresco que pudiera repetir esfuerzos en la presión. El barquereño se vació en ese sentido, pero no estuvo afortunado en las otras labores. Y es que el equipo en general volvió a mostrarse desconocido en la faceta ofensiva: sin ritmo, irregular, e impreciso a la hora de asociarse. La magia que acostumbran a mostrar sus estrellas, Íñigo Vicente y Andrés Martín, se quedó en la chistera pese que no dejaron de intentarlo.

No fueron muchas las oportunidades mañas, pero sí más claras. Ezkieta tuvo que exigirse con clase para detener un par de acometidas. Quizá por eso resultó doloroso el error que comete en el primer tanto local. Un disparo lejano sin aparentes dificultades –es probable que influyera el viento que sopló de manera insistente durante todo el partido- lo rechazó de mala manera. La pelota fue recogida por Francho que, solidario él, se la cedió a Dani Gómez para que empujase a la red el primer tanto.