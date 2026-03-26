Melilla lidera el aumento de agresiones al profesorado, según sindicatos

Melilla es el territorio donde más han aumentado las agresiones al profesorado, según denuncian docentes y organizaciones sindicales. Centrales como CSIF y SATE-STEs apuntan a las redes sociales y a los discursos de odio como factores que influyen en el deterioro del clima en las aulas.

Entre un 70% y un 80% de los profesionales asegura haberse encontrado con situaciones de desconsideración o faltas de respeto, una tendencia que, según indican, va en aumento. “Se trata de malas palabras y actitudes que se repiten cada vez más”, señala José Luis López Belmonte, miembro de SATE-STEs.

Melilla lidera el ranking de agresiones a docentes. Fuente: CSIF

Los sindicatos sitúan parte del problema fuera del ámbito educativo. Apuntan a la exposición de los menores a contenidos violentos y a una menor implicación de algunas familias en la educación de sus hijos. En este contexto, plantean la necesidad de establecer límites en el acceso a redes sociales durante la infancia y la adolescencia.

Melilla, la región donde más aumentan las agresiones En la misma línea, CSIF advierte de que el 80,2% del profesorado de la escuela pública en Melilla afirma haber sufrido algún tipo de agresión o trato vejatorio en el último año. Se trata, según el sindicato, del dato más alto del país, por delante de Cataluña y Andalucía. La cifra procede de una encuesta realizada a más de 7.500 docentes en toda España y publicada esta semana. El estudio también refleja que una parte significativa del profesorado no se siente respetada en el aula y denuncia situaciones de violencia. A este escenario, el sindicato suma la falta de apoyo institucional y de protocolos específicos, por lo que reclama medidas urgentes, más recursos, reducción de ratios y refuerzo del respaldo al profesorado.