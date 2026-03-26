Melilla lidera el aumento de agresiones al profesorado, según sindicatos
- CSIF sitúa en el 80,2% los docentes que han sufrido incidentes
- Educación cuestiona la representatividad de los datos
Melilla es el territorio donde más han aumentado las agresiones al profesorado, según denuncian docentes y organizaciones sindicales. Centrales como CSIF y SATE-STEs apuntan a las redes sociales y a los discursos de odio como factores que influyen en el deterioro del clima en las aulas.
Entre un 70% y un 80% de los profesionales asegura haberse encontrado con situaciones de desconsideración o faltas de respeto, una tendencia que, según indican, va en aumento. “Se trata de malas palabras y actitudes que se repiten cada vez más”, señala José Luis López Belmonte, miembro de SATE-STEs.
Los sindicatos sitúan parte del problema fuera del ámbito educativo. Apuntan a la exposición de los menores a contenidos violentos y a una menor implicación de algunas familias en la educación de sus hijos. En este contexto, plantean la necesidad de establecer límites en el acceso a redes sociales durante la infancia y la adolescencia.
Melilla, la región donde más aumentan las agresiones
En la misma línea, CSIF advierte de que el 80,2% del profesorado de la escuela pública en Melilla afirma haber sufrido algún tipo de agresión o trato vejatorio en el último año. Se trata, según el sindicato, del dato más alto del país, por delante de Cataluña y Andalucía. La cifra procede de una encuesta realizada a más de 7.500 docentes en toda España y publicada esta semana.
El estudio también refleja que una parte significativa del profesorado no se siente respetada en el aula y denuncia situaciones de violencia. A este escenario, el sindicato suma la falta de apoyo institucional y de protocolos específicos, por lo que reclama medidas urgentes, más recursos, reducción de ratios y refuerzo del respaldo al profesorado.
Educación cuestiona la representatividad del estudio
Por su parte, la Dirección Provincial de Educación en Melilla matiza estos datos. Señala que la muestra de la encuesta en la ciudad autónoma representa el 12% del total y cuestiona que pueda extraerse de ella una conclusión general. Su responsable, Elena Fernández Treviño, ha afirmado en RNE que no existen cifras oficiales que sitúen a Melilla como el territorio con mayor violencia escolar del país. No obstante, desde la administración reconocen un aumento del clima de tensión en la sociedad que, según apuntan, también se refleja en los centros educativos.