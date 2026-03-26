La “carga mental” impacta en la salud y el empleo

Tareas que se acumulan o responsabilidades que se asumen de forma errónea. Son algunos de los factores que generan la denominada “carga mental”, una presión invisible que afecta a la salud de muchas personas, especialmente a las mujeres. Para prevenirla, Cruz Roja ha desarrollado en Toledo un taller cuyo principal objetivo es dar visibilidad a esta realidad cotidiana.

Reparto desigual como causa La carga mental varía dependiendo de la etapa vital de cada persona. “Son esos pensamientos que tienes de fondo mientras haces tus tareas del día a día, que te agotan y te impiden concentrarte en lo que tienes que hacer”, explica Paula Fergusen, participante en el curso. “Son esos pensamientos que tienes de fondo mientras haces tus tareas del día a día“ Esa acumulación constante de preocupaciones también genera agobio y dificultad para priorizar. “Hay momentos en los que todas las tareas parecen urgentes o importantes, y eso lo complica todo”, añade Fergusen, quien destaca la necesidad de aprender a organizarse y a exteriorizar lo que se siente. Las tareas de cuidados recaen en un 80% en las mujeres Según los últimos informes sobre la materia, esta carga está más presente entre las mujeres debido a su mayor vinculación con las tareas de cuidados. “Es algo muy invisible. Es la necesidad de anticiparse, planificar, coordinar y sostener relaciones”, señala Carolina Ilán, psicóloga de Cruz Roja. También subraya que “mayoritariamente recae en ellas, en un 80%, a causa de un reparto desigual. A sus tareas como cuidadoras, dedican de media entre dos y tres horas diarias, al margen del resto de sus ocupaciones.