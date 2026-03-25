Roban un millar de ostras de un proyecto científico del Mar Menor

El Centro de Oceanografía de Murcia se ha decidido a denunciar públicamente la desaparición de un millar de ostras con las que experimentaba en el Mar Menor para evitar el riesgo de que puedan ser consumidas por las personas. Hace una semana desapareció por completo una línea de investigación fondeada en la laguna.

Unas ostras que formaba parte del proyecto RemediOS2, que se puso en marcha hace cuatro años, y que supone una pérdida irrecuperable e incalculable desde el punto de vista de la investigación orientada a la recuperación de este bivalvo y la filtración de la laguna salada.

"Desolados porque han sido cuatro años de trabajo. Se trata de la primera generación de ostras que había nacido en el criadero RemediOS", señala Marina Albentosa, investigadora del Instituto Español de Oceanografía.

Se trata de un proyecto que pretendía generar ostras de mayor resistencia a la temperatura. La Guardia Civil investiga el caso desde el primer momento, pero en una semana no hay rastro de las otras ni las estructuras desaparecidas. Sólo quedaron dos boyas y una cuerda cortada.

Se paraliza la investigación

Los científicos del proyecto RemediOS2 están desconcertados porque las otras no tienen valor económico pero sí biológico para conseguir ejemplares más resistentes al calor. Albentosa señala que la tercera fase del proyecto RemediOS2 queda paralizada y debe ser tenida en cuenta a la hora de dar los siguientes pasos.

"Es importante que como sociedad nos mentalicemos de que hay estructuras o instalaciones que colocamos los científicos en el mar y que deben ser respetadas por toda la sociedad" declara Albentosa.

Los investigadores mantienen a salvo la línea de ostras que no desapareció y meditarán ahora cómo poder continuar con el experimento, sabiendo que ya no podrán conseguir todos los objetivos que se proponían inicialmente.