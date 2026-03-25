La autora francesa Émilie Tronche ('Samuel') inaugura este jueves la II Feria del Cómic de Madrid
- Esta segunda edición pone el foco en el cómic europeo y en el proceso creativo
- Se celebrará hasta el domingo 29 en Matadero Madrid, con actividades para toda la familia
La II Feria del Cómic de Madrid se inaugura mañana jueves, a las 18:00, en el auditorio de Casa del Lector con una conversación entre la autora francesa Émilie Tronche, creadora de la serie de animación Samuel, y el periodista Íñigo Picabea.
El encuentro, titulado El viaje a la adolescencia, dará inicio a esta segunda edición y marcará el punto de partida de una programación que aborda el cómic desde múltiples perspectivas: la creación, la ciudad, la industria editorial o la experiencia lectora. Un recorrido que transita tanto por geografías como Bélgica o Japón, de la mano de autores internacionales, como por territorios narrativos y simbólicos.
El jueves se completará con la proyección en Cineteca de Samuel, que presentará la propia Tronche antes de la sesión.
Actividades para toda la familia
El viernes 27 será la primera jornada de actividad ininterrumpida, con propuestas dirigidas tanto a profesionales del sector como a nuevos creadores y creadoras. Destacan la presentación de proyectos editoriales con participación internacional, una masterclass sobre portafolio profesional y la emisión en directo del programa Territorio 9 de Radio 3.
La programación incluye además talleres para público infantil y adulto, así como proyecciones y coloquios que exploran la relación entre cómic y otros lenguajes narrativos.
Durante los cuatro días, las casetas de librerías y editoriales ubicadas en Plaza Matadero ofrecerán un 10% de descuento en la compra de libros.
Esta segunda edición pone el foco en el cómic europeo y en el proceso creativo, con especial atención al diálogo entre autores, industria y lectores.