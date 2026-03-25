La autora francesa Émilie Tronche ('Samuel') inaugura este jueves la II Feria del Cómic de Madrid

La II Feria del Cómic de Madrid se inaugura mañana jueves, a las 18:00, en el auditorio de Casa del Lector con una conversación entre la autora francesa Émilie Tronche, creadora de la serie de animación Samuel, y el periodista Íñigo Picabea.

El encuentro, titulado El viaje a la adolescencia, dará inicio a esta segunda edición y marcará el punto de partida de una programación que aborda el cómic desde múltiples perspectivas: la creación, la ciudad, la industria editorial o la experiencia lectora. Un recorrido que transita tanto por geografías como Bélgica o Japón, de la mano de autores internacionales, como por territorios narrativos y simbólicos.

El jueves se completará con la proyección en Cineteca de Samuel, que presentará la propia Tronche antes de la sesión.