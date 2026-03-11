La Feria del Cómic de Madrid crece en participación en su segunda edición, que se celebrará del 26 al 29 de marzo

La Feria del Cómic de Madrid celebrará su segunda edición del 26 al 29 de marzo en Matadero Madrid con la presencia de 60 casetas y 85 expositores entre librerías especializadas, librerías generalistas y sellos editoriales, lo que supone un crecimiento de participación respecto a su primera edición.

La delegada de Cultura, Turismo y Deporte, Marta Rivera de la Cruz, ha presentado este miércoles el evento, organizado por el Ayuntamiento de Madrid y la Asociación de Librerías de Madrid en colaboración con la Fundación Germán Sánchez Ruipérez/Casa del Lector, que reunirá a autores, editoriales y librerías y propondrá un recorrido por el cómic europeo como eje temático de esta edición.

Rivera de la Cruz ha señalado que la feria "se consolida en su segunda edición como un gran punto de encuentro entre autores, editoriales, librerías y lectores". En su opinión, el cómic vive "un momento de extraordinaria vitalidad" y Madrid quiere acompañar ese impulso "apoyando al sector y acercándolo a públicos cada vez más amplios". Durante esos días, ha destacado que Matadero Madrid se convertirá "en la gran plaza del cómic europeo".

Cartel de la II Feria del Cómic de Madrid

La "gran plaza del cómic europeo" Así, Plaza Matadero se convertirá "en la gran plaza del cómic europeo" con la instalación de 60 casetas, 24 más que en la primera edición. Con ellas, habrá un total de 85 expositores: 13 librerías especializadas, 34 librerías generalistas y 37 sellos editoriales. La ampliación del espacio de venta responde, según han señalado los organizadores, al creciente interés del sector por el noveno arte y se traduce especialmente en una mayor presencia de librerías generalistas, cuya participación se ha duplicado respecto al año pasado. Los responsables de la IIª Feria del Cómic de Madrid

Programación cultural y presencia internacional La programación cultural, comisariada por la escritora y periodista Laura Barrachina, propone un recorrido por algunas de las principales tradiciones del cómic europeo a través de encuentros con autores, mesas redondas, talleres y actividades profesionales. Entre los participantes figuran autores españoles como Teresa Valero, Juan Díaz Canales, Javier Olivares, Ilu Ros o Mauro Entrialgo, junto a creadores internacionales procedentes principalmente de Alemania, Bélgica y Francia, como Émilie Tronche, Mathieu Burniat o Mia Oberlõnder. Las actividades se desarrollarán en distintos espacios de Casa del Lector e incluirán encuentros con autores, pódcast en directo como Campamento Krypton, emisiones de radio de programas como Territorio 9 y Menudo Castillo y proyecciones cinematográficas en Cineteca Madrid. Entre las citas destacadas se encuentra la charla inaugural con la directora, guionista y presentadora francesa ╔milie Tronche y varias conversaciones centradas en el proceso creativo, el diálogo entre cómic europeo y manga, la traducción del cómic o los retos que plantea la inteligencia artificial en el sector. La programación se completará con talleres de creación dirigidos tanto a público infantil como adulto.