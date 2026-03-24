Cierra 'Sesión Continua', el mítico videoclub de Valladolid

El Sesión Continua ha sido una institución en el barrio vallisoletano de La Rondilla. Sin embargo, su historia se acaba. No es un final trágico, tampoco triste “pero toca jubilarse después de 40 años”, cuenta Miguel Garrido, propietario de este y otros cuatro videoclubs en Burgos y Valladolid.

En los mejores momentos de su negocio llegaron a tener cerca de 20 empleados: “éramos una familia” destaca con orgullo. Siempre de la mano de Pilar, Miguel dirigió el Sesión Continua como el mejor pasatiempo que se puede tener cuando tu trabajo es tu pasión.

Este verano echará el cierre definitivo, dejando solo un videoclub en Valladolid, el último superviviente.

Caricatura de Miguel Garrido, propietario de Sesión Continua

El mejor consejero de sus vecinos El Sesión Continua era mucho más que un negocio. Miguel está convencido de que se trataba de un centro social: “Lo más bonito era ver que las familias salían juntas de aquí. Se encontraban y quedaban para tomar una caña”. Más que dependientes, él y sus empleados eran consejeros. “Cuando alguien venía, sabíamos qué película darle para el fin de semana. A veces no tenían ni que preguntar”, cuenta. Se trataba de una relación con el cliente de las que casi no quedan. Porque al videoclub se iba a alquilar experiencias, más que películas. Y se hacía en una época (no tan lejana) en la que la sociedad no estaba tan saturada de contenido, y en ocasiones, la última película de Bruce Lee daba para meses de debate “Nos pasábamos las tardes hablando de las películas con los clientes”.