CCOO pide controlar los precios para que la rebaja del IVA llegue al consumidor y no aumente los beneficios empresariales

El secretario general de Comisiones Obreras, Unai Sordo, ha reclamado este martes al Gobierno y a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia un control “taxativo e inflexible” de los precios para evitar que la rebaja del IVA y de otros impuestos acabe incrementando los márgenes empresariales en lugar de aliviar el bolsillo de los ciudadanos.

Durante una visita a Melilla, Sordo ha advertido de que las medidas fiscales incluidas en el decreto anticrisis, pendiente de convalidación en el Congreso, solo serán eficaces si se garantiza su traslado real a los precios finales. “No se puede permitir que la reducción de impuestos sirva para engordar beneficios empresariales”, ha subrayado.

El dirigente sindical ha denunciado además posibles prácticas especulativas en sectores como el de los carburantes. Según ha explicado, algunas distribuidoras y gasolineras elevaron precios al inicio del conflicto en Oriente Medio pese a contar con reservas adquiridas meses antes a menor coste. “No se puede permitir que nadie haga negocio de la guerra”, ha insistido.

Vivienda y salarios, otras prioridades Más allá de los precios, Sordo ha reclamado la aprobación del decreto en materia de vivienda para evitar subidas abusivas de alquileres e hipotecas en un escenario de tipos de interés elevados. “No puede ser que la clase trabajadora destine la mitad de su salario a pagar una vivienda”, ha afirmado. El secretario general de CCOO también ha planteado una subida salarial de al menos el 4% desde este año hasta 2028, con incrementos adicionales de hasta tres puntos en convenios que estén por debajo de la media, lo que situaría algunas subidas en torno al 7%. En materia laboral, ha criticado la existencia de millones de horas extra no remuneradas ni cotizadas, que, según el sindicato, suponen un ahorro ilícito de más de 3.200 millones de euros para las empresas. Asimismo, ha calificado de “despropósito” la resolución del Consejo de Estado sobre el control horario y ha instado al Ejecutivo a continuar con la reforma para reforzar su cumplimiento.