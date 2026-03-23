Declarada culpable: en crida i cerca la mare del nadó llançat a un contenidor a Porto Cristo
- Fiscalia demana presó permanent revisable per la mare del nadó i el seu cunyat
- La principal acusada no s'ha presentat a la vista i la jutgessa ha emès una ordre de crida i cerca
El jurat popular ha declarat per unanimitat culpable d'assassinat a Yolanda Moreno, la mare del nadó prematur llançat a un contenidor d'escombraries a Porto Cristo el novembre de 2023. La dona no s'ha presentat a la lectura del veredicte a l'Audiència de Palma, tot i estar citada. Per això, la jutgessa ha emès una ordre de crida i cerca.
La mare, en crida i cerca
El seu cunyat, Gustavo Pretel, també ha estat declarat culpable per l'assassinat del nadó, que, segons conclou el jurat, va néixer amb vida i no va ser auxiliat per cap dels dos. La fiscal ha demanat presó permanent revisable per la mare i el cunyat per assassinat amb l'agreujant de parentiu. La germana de la mare ha estat condemnada per omissió del deure de socors.
El jurat popular considera provat per unanimitat que la nounada va néixer a l'interior del cotxe, on la mare viatjava amb el seu cunyat i la seva germana. El jurat considera que la dona i el seu cunyat eren “conscients” que el nadó va néixer amb vida i van acordar llançar-la a les escombraries amb intenció de “causar-li la mort”.
En cap moment els condemnats van tenir intenció de cridar als serveis mèdics d'emergència ni a la Policia, malgrat ser conscients que el nadó “havia plorat”.
Durant el judici, els metges forenses que van practicar l'autòpsia van concloure que la nena va néixer viva i que la causa de la mort va ser una aturada cardiorespiratòria derivada de la falta d'assistència mèdica, la immaduresa pulmonar i un traumatisme craneal moderat.
Durant el judici, l'acusada va declarar que en cap moment va creure que la nena estigués viva i va qualificar l'ocorregut com “el major error” de la seva vida.