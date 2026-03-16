Judici pel nadó llançat a un contenidor

La majoria de policies declaren que el nounat "es movia"

  • Els metges no han pogut descartar que la nina nasqués viva
  • La Fiscalia manté la petició de presó permanent revisable per la mare i l'oncle
En una sala de juicios, un hombre con camiseta negra y chaqueta de cuero se encuentra frente a un tribunal compuesto por cinco personas vestidas con togas. La sala presenta paredes de mármol y una lámpara de araña.
Judici pel nadó llançat a un contenidor el novembre de 2023 a Porto Cristo. RTVE Balears
Dos policies que van trobar el nadó llançat a un contenidor a Porto Cristo el novembre de 2023 asseguren que es movia. A la segona jornada del judici repetit amb jurat popular, on la Fiscalia manté la petició de presó permanent revisable per a la mare i l'oncle, els metges no han pogut descartar que la nina nasqués viva.

Segona jornada del judici

De la dotzena de policies que han declarat en aquesta segona jornada del judici, alguns mostren dubtes, però la majoria assegura que el nadó es movia, almanco, en una cameta, i, per això, van decidir no esperar cap ambulància i dur-la d'urgència a l'hospital de Llevant, el més proper.

"Hi va haver un moviment de la criatura, tenia petits espasmes a la cama. Movia una cameta", han declarat els agents en la segona jornada del judici.

Record que movia una cameta

També ha declarat la germana de l'acusada. Diu que la mare del nadó li va reconèixer que l'havia perdut i manté la versió d'un avortament.

La Fiscalia demana presó permanent revisable per a la mare i per a l'oncle del nadó, que fou declarada morta minuts a l'hospital de Llevant, després que l'oncle la llancés a un contenidor a Porto Cristo el novembre de 2023.

És la segona vegada que se celebra aquest judici amb jurat popular. L'anterior es va haver d'anul·lar perquè l'única prova que havia presentat la defensa, un informe que deia que el nadó va néixer morta, el va fer un pèrit sense títol oficial i amb antecedents per estafa.

Es noticia: