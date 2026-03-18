Declara la mare davant el jutge: "És el pitjor error de la meva vida"
- Diuen que anaven cap a l'hospital quan va néixer el nadó, pensava la mare, sense vida
- Aquest dijous quedarà vist per al veredicte del jurat popular
En el judici per la nounada llançada a un contenidor a Porto Cristo el novembre de 2023, aquest dimecres ha declarat la mare. Diu que anaven camí de l'hospital quan va patir l'avortament i que mai pensà que el nadó fos viu. La defensa cerca així el delicte per homicidi imprudent, i no l'assassinat, com acusa la Fiscalia.
Versió de la mare i l'oncle
La mare i l'oncle, principals acusats, han donat aquest dimecres la seva versió. Diuen que anaven camí de l'hospital quan va nèixer la nadó, pensava la mare, sense vida. Però els forenses confirmen que va nèixer amb vida i que, tot i les 26 setmanes i els hematomes registrats, podria haver sobreviscut en un hospital com Son Espases.
Diu que és l'error més gran de la seva vida, així ho reconeix també en una conversa telefònica amb una amiga enregistrada per la Policia hores abans de ser detinguda.
La Fiscalia manté la petició de presó permanent revisable per a ella i per a l'oncle. La fiscal diu que n'eren conscients i que la intenció apunta a assassinat.
L'advocat defensor reconeix, com a molt, homicidi imprudent. La mare no ho sabia i l'oncle ni va mirar i recorda que els pèrits de la defensa van dir que el súper-prematur estava condemnat a morir en minuts. Aquest dijous quedarà vist per al veredicte del jurat popular.