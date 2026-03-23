La Audiencia Nacional investigará un presunto montaje policial contra el exeurodiputado de Podemos Miguel Urbán

La Audiencia Nacional (AN) ha ordenado que investigar un presunto montaje policial que involucraba al exeurodiputado de Podemos Miguel Urbán con una transacción de 40 kilos de cocaína. Así lo ha decidido la Sala de lo Penal en un auto en el que estima parcialmente el recurso de apelación de Urbán y le permite personarse como acusación particular.

La resolución recoge que Urbán alegó que los hechos que se investigan "mantienen una evidente conexidad" con otros casos de supuesto montaje policial contra Podemos --las operaciones 'Venus' y 'Bolívar'-- en tanto que "es una actuación policial desarrollada por el mismo grupo de policías".

Según la Sala, el exdirigente de Podemos arguyó que la actuación de este grupo habría permitido "el acceso a las cuentas corrientes y otra información personal" de Urbán y su entorno, así como "la consulta a las bases de datos del propio secretario general de Podemos, Pablo Iglesias".