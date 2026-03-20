Vaga de metges: la duresa de guàrdies de 24 hores
- SIMEBAL xifra el seguiment en el 70% als hospitals
- La següent aturada està programada per a la setmana del 27 al 30 d’abril
La segona setmana de vaga de metges deixa més de 300 operacions quirúrgiques i quasi 17.000 consultes cancel·lades. El sindicat SIMEBAL afirma que el seguiment ha superat el 70% als hospitals. Des que va començar la vaga a les Balears s'han suspès al voltant de 50.000 actes mèdics. El col·lectiu es mobilitza per exigir un nou estatut marc.
Una setantena de metges s'han concentrat aquest dimecres a l'hospital de Son Espases per exigir obrir la negociació de l’estatut marc que els empara. Segons el sindicat SIMEBAL, el seguiment de la vaga ha superat el 70% als hospitals i ha estat menor als centres de salut. Les aturades han obligat a suspendre 334 operacions i més de 13.000 consultes amb l’especialista i a atenció primària.
Mil metges protesten a Palma
Tot després que aquest dijous, un milenar de metges, 500 segons la Policia Nacional, marxassin fins Delegació de Govern per exigir un Estatut propi i demanar la dimissió de la ministra de Sanitat. Hi han participat associacions de pacients i estudiants de medicina. Des de Simebal asseguren que no hi ha hagut cap contacte formal per part del govern central i esperen que les mobilitzacions els facin reaccionar.
Si res no canvia, la següent aturada està programada per a la setmana del 27 al 30 d’abril.