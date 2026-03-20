Muere Umberto Bossi, fundador de la Liga Norte italiana, a los 84 años

Italia despide a Umberto Bossi. El histórico líder y fundador de la Liga Norte ha fallecido este jueves a los 84 años en un hospital de Varese, en el norte del país. Conocido por su estilo directo y su defensa de una mayor autonomía para el norte del país, Bossi dejó una huella profunda que marcó la política italiana de las últimas décadas.

Bossi fundó el partido secesionista Liga Norte en 1989 y lo lideró durante más de 20 años. Fue un aliado clave del exprimer ministro italiano Silvio Berlusconi. Participó en sus gobiernos y contribuyó al ascenso de la derecha en Italia. Entre 2001 y 2004 fue ministro de Reformas Institucionales, y entre 2008 y 2011, ministro de Federalismo. Además, fue diputado, senador y eurodiputado. Su carrera política se caracterizó por la defensa del federalismo y la autonomía del norte del país, así como por posiciones firmes y en ocasiones polémicas, especialmente en materia de inmigración.

"Un líder apasionado y un demócrata sincero" "Italia pierde a un líder político apasionado y a un demócrata sincero", ha afirmado en X Sergio Mattarella. El presidente de Italia ha expresado en la red social sus condolencias "a los familiares y a todos aquellos que compartieron su compromiso en su partido". ““ La primera ministra, Giorgia Meloni, también ha destacado su relevancia en la historia reciente del país: "Umberto Bossi, con su pasión política, ha marcado una fase importante de la historia italiana y dado una aportación fundamental a la formación del primer gobierno de derechas. En este momento de gran dolor, estoy cerca de su familia y su comunidad política". ““ También ha querido rendirle homenaje Matteo Salvini, líder del partido ultraderechista La Liga: "Tenía 17 años cuando te conocí y cambiaste mi vida. Hoy tengo 53 y me despido de ti, en el Día del Padre, con lágrimas en los ojos, pero con la misma gratitud, el mismo orgullo y la determinación de nunca rendirme, tal como nos enseñaste". ““