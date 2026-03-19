Nit de la Cremà de las Fallas de Valencia 2026, en directo: todo preparado para el broche de oro de las fiestas
- Arderán cerca de 760 monumentos entre grandes e infantiles
- La falla ganadora, la de Convento Jerusalén, se quemará a las 22:30, y la municipal a las 23:00
Las Fallas de Valencia llegan este jueves 19 de marzo a su término en la festividad autonómica de San José. La Cremà de los cerca de 760 monumentos entre grandes e infantiles pone el broche de oro a unas fiestas declaradas Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la Unesco hace ahora diez años.
Han sido cinco días grandes de actividad frenética de actos, aunque realmente la ciudad está en ambiente festivo de oficio desde finales de febrero, cuando la Fallera Mayor hace el llamamiento oficial al mundo fallero desde lo alto de las Torres de Serranos en la Crida.
Marcadas finalmente por un clima mucho más favorable que los dos últimos años -este marzo la lluvia solo obligó a suspender una mascletà y acortó otra a la mitad-, estas Fallas 2026 han transcurrido sin incidentes destacables, con muchos actos masivos desbordados por la multitud y un mayor despliegue de seguridad y de limpieza ante su imparable auge turístico y la proliferación de verbenas y actos festivos en barrios de toda la capital.
El día ha comenzado con la mascletà de las dos de la tarde en la plaza del Ayuntamiento, en la que la Pirotecnia Hermanos Caballer ha disparado 220,38 kilos de material pirotécnico en casi seis minutos ante las más de 100.000 personas que de nuevo han abarrotado no solo la conocida como la 'catedral de la pólvora' sino todas sus calles adyacentes.
Más tarde, a las 19:00 horas, ha arrancado la Cabalgada del Foc, que ha recorrido el centro de la ciudad con sus demonios, carretillas y espectáculos pirotécnicos que anticiparán la Cremà oficial de las Fallas 2026.
Ya han ardido las 380 fallas infantiles
Primero ha sido el turno de las fallas infantiles que, desde las 20 horas, han comenzado a arder. Media hora más tarde lo ha hecho la falla infantil ganadora de este año, la de la comisión Espartero-Ramón y Cajal, y a las 21:00 la falla infantil municipal, en la plaza del Ayuntamiento y fuera de concurso.
A partir de las 22 horas, las llamas comenzarán a devorar las fallas grandes y el guion será el mismo que con las infantiles: a las 22:30 arderá la mejor falla de este año, de nuevo Convento Jerusalén-Matemático Marzal, y a las once empezará el espectáculo pirotécnico que dará paso a la Cremà de 'Hope', la imponente falla municipal de este año donde el Chaplin de 'Armas al hombro' lanza al mundo un alegato antibelicista de paz y esperanza, uno de los temas más recurrentes de estas Fallas 2026.
Para próximas ediciones quedan abiertos varios frentes de análisis y debate, como la gestión logística y de seguridad de las grandes aglomeraciones en momentos críticos -sobre todo la mascletà-, la posibilidad de cobrar una tasa turística durante estas fechas, la concesión de licencias de puestos ambulantes de comida y bebida, la regulación del uso particular de artículos pirotécnicos o los cortes de calles y la instalación de carpas de las comisiones falleras.