Perrunillas de alta cocina

La perrunilla, ese humilde dulce de harina y manteca tiene una nueva vida, un futuro en la alta repostería. Lo han conseguido Abel y Juan Manuel Castaño, al frente del obrador Golimbeo, en Los Santos de Maimona (Badajoz). Su reinterpretación de la receta de su abuela ha conquistado el primer premio del certamen nacional Dulcypas, con una revisión que ha sorprendido incluso a los grandes maestros que formaban parte del jurado, como Eva Arguiñano y Martín Berasategui.

Un bocado de tradición con alma de bombón Los hermanos extremeños han convertido la clásica perrunilla en una pequeña pasta de té con apariencia de bombón. En su interior hay una pequeña perrunilla tradicional, más “una crema de perrunilla” que está envuelta en chocolate de almendra, cuenta Abel Castaño, el jefe de pastelería del obrador. Y no solo eso: “le hemos metido un gelé de aguardiente y limón que refresca el paladar”, añade con entusiasmo.