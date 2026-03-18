Gran Canaria conmemora el centenario del Plus Ultra recreando su escala en la isla

22 de enero de 1926. El hidroavión Plus Ultra despega desde Palos de la Frontera, Huelva, rumbo a escribir un capítulo de la historia: el primer vuelo entre la península y América Latina. A bordo, el comandante Ramón Franco junto a su tripulación, formada por Julio Ruiz, Juan Manuel Durán y Pablo Rada. Ocho horas después besaban Atlántico en Las Palmas de Gran Canaria, su primera escala.

La ciudad los recibió con júbilo. Las multitudes acompañaron a los exploradores desde el Puerto de La Luz en cabalgata por el barrio de Triana hasta desembocar en Vegueta, en la Ermita de San Antonio de Abad. “Se les llevó a esa ermita porque era la misma que Cristóbal Colón visitó antes de partir hacia América”, relata Juan José Laforet, cronista de Las Palmas de Gran Canaria. El trayecto desde la Península hasta las Islas era más que conocido; a partir de este punto comenzaba la verdadera aventura. También fueron agasajados en las Casas Consistoriales y en el Cabildo de la isla.

Los aviadores en coche junto a la multitud recorriendo las calles. FEDAC

Un amerizaje entre la bruma El amerizaje en la bahía de Las Isletas, cuentan las crónicas de la época, no fue fácil. La densa bruma complicó la maniobra. Solo cuando estuvieron a 20 millas de distancia vieron la silueta de Gran Canaria. “Se podían pasar la isla, pero ellos llevaban algo novedoso: un radiogoniómetro, que se usaba ya en los barcos y que les ayudó a saber dónde y cuándo descender”, explica Laforet. Se trata de un equipo de radiodeterminación que mide la dirección de señales para localizar una emisión o determinar la posición. Cien años después, un avión anfibio del 43 Grupo del Ejército del Aire y del Espacio ha emulado la proeza. En el marco del acto institucional por el centenario del Plus Ultra, descendió de los cielos flanqueado por dos helicópteros hasta tocar agua frente a la Plaza de Canarias, donde una multitud recibió a los aviadores. Por momentos, la escena trasladaba a aquel 1926.