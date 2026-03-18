El Café Moderno de Logroño cumple 110 años con su iniciativa más solidaria

Lleva 110 años viendo pasar la vida de una pequeña capital de provincias. Primero, como Café Madrid . Más tarde, como Novelty Oriental . Y desde 1936 con el nombre con el que ha llegado hasta nuestros días: el Café Moderno . Un local que es testigo de la historia de Logroño durante el último siglo. El tiempo en su interior parece haberse detenido , porque los sucesores de su fundador han mantenido intacta su esencia.

Y los fines de semana , como indica el nombre del local, se vuelve más moderno que nunca. Con una idea que ya es tradición. Si quieren descubrirla, solo tienen que acudir a las doce de la noche al bar. En ese momento, verán como las luces del bar se apagan. Los camareros comenzarán a repartir las letras de un himno: Fibra de Pájaro.

Celebran 110 años con su iniciativa más solidaria

Pocos bares de Logroño pueden presumir de más de cien años de historia. El Café Moderno es uno de ellos, y para celebrarlo van a financiar la construcción de una escuela en África, concretamente en Chad. El colegio llevará su nombre. Un colegio para niños pero sobre todo para niñas, en un país en el que están muy marginadas.

Un proyecto en el que también colabora la Fundación Ramón Grosso. Mariano, el dueño del Moderno, reconoce que la noticia ha sido muy buen acogida y que planean colaborar a largo plazo, construyendo aseos y pozos.

Mañana, día 19 de marzo, pueden acercarse al local para colaborar con la iniciativa mediante un pincho solidario.