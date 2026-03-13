Cáceres, Granada, Las Palmas de Gran Canaria y Oviedo siguen en la carrera para ser capital europea de la Cultura

Las ciudades españolas de Cáceres, Granada, Las Palmas de Gran Canaria y Oviedo han sido seleccionadas como finalistas para convertirse en Capital Europea de la Cultura en 2031, según ha anunciado este viernes la presidenta del comité de expertos, Tanja Mlaker.

La designación ha sido realizada por un comité compuesto por diez personas expertas internacionales independientes: ocho designadas por las instituciones europeas involucradas en la Capitalidad Europea de la Cultura y dos expertos españoles designados por el Ministerio de Cultura.

Las ciudades seleccionadas tienen nueve meses para perfeccionar sus candidaturas y el comité se volverá a reunir el próximo mes de diciembre. Será entonces cuando se anuncie la ciudad que acogerá la Capitalidad de la Cultura en 2031.

"Pasión y compromiso" En esta fase final, las cuatro ciudades seleccionadas deberán completar, perfeccionar y revisar su expediente de candidatura, sobre la base del programa cultural ya presentado y teniendo en cuenta las recomendaciones del comité de expertos en los informes que emitirán en un mes sobre cada proyecto. La ciudad europea de la Cultura 2031 española acogerá un programa cultural a lo largo del año que dura su capitalidad e incluirá actividades con artistas locales y europeos y programas de cooperación internacional. En rueda de prensa en el Ministerio de Cultura, Mlaker ha valorado la "pasión y el compromiso" de las nueve candidaturas españolas presentadas -Burgos, Cáceres, Granada, Jerez de la Frontera (Cádiz), Las Palmas de Gran Canaria, Oviedo, Palma, Potries (Valencia) y Toledo-, que han mostrado "la riqueza y la variedad de las culturas españolas".

Quinta capital española La subsecretaria del Ministerio de Cultura, Carmen Páez, ha destacado que España ha sido en cuatro ocasiones Capital Europea de la Cultura y en 2031 lo será por quinta vez. Desde que en 1985 la Comisión Europea puso en marcha esta iniciativa, más de 80 ciudades europeas han sido designadas con este reconocimiento, entre ellas Madrid (1992), Santiago de Compostela (2000), Salamanca (2002) y San Sebastián (2016). El anuncio ha llegado después de que a lo largo de esta semana las nueve ciudades preseleccionadas hayan expuesto los programas de sus candidaturas para albergar la capitalidad europea ante el comité de expertos encargados de la selección.