L'economia de les Illes, pendent de la guerra de l'Iran
- A curt termini, el conflicte ha fet créixer les reserves per a la Setmana Santa als hotels de les Balears
- Alguns economistes afirmen que la guerra ja està condicionant les expectatives de creixement econòmic pels pròxims dos anys
Els hotelers de les Balears reconeixen que han augmentat les reserves per Setmana Santa a les Illes per la guerra a l'Iran. I s'espera que continuï desviant turistes de les zones pròximes al conflicte. L'economista Toni Riera afirma que la guerra ja està condicionant les expectatives de creixement econòmic a les Illes pels pròxims dos anys.
Augmenten les reserves per Setmana Santa
La guerra de l'Iran ja ha començat a desviar turistes de les destinacions més pròximes al conflicte. Això s'ha traduït en un augment de les reserves de Setmana Santa a les Balears. Ara bé, tots els actors econòmics coincideixen que la guerra és molt mala notícia sobre per l'encariment del petroli. El desig generalitzat és que el conflicte sigui curt.
No és la primera vegada que una guerra a l'altre costat de la Mediterrània converteixen les Balears en una destinació refugi. A banda dels aspectes morals i de legalitat internacional, és cert que a curt termini el conflicte a l'Iran ja ha fet créixer les reserves per a la Setmana Santa. Ara bé, la guerra en això coincideixen actors turístics, també en l'aspecte econòmic és mala notícia.
La turbulència més immediata és l'encariment del petroli amb totes les seves derivades. Però la guerra, diu l'economista Antoni Riera, director de la Fundació Impulsa, ja està condicionant a mitjà termini, les expectaves de creixement per als pròxims dos anys. Tot dependrà de quant s'allargui el conflicte.