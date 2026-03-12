Bomberos de Melilla son agredidos con piedras al llegar a un barrio en el que se habían provocado varios incendios en contenedores

Esta pasada noche ha sido una de las peores que se recuerdan en Melilla por la quema de numerosos contenedores en varios puntos de la ciudad. Una de las intervenciones de los bomberos, en el barrio de Las Palmeras, tuvo que paralizarse después de que fueran agredidos con piedras nada más llegar a la zona afectada.

El consejero de Seguridad Ciudadana, José Ronda, ha subrayado el coste económico que ocasiona este tipo de actos vandálicos. Cada contenedor, asegura, ronda los mil doscientos euros. Por eso, desde la Ciudad aseguran que, además de incrementar los controles, la solución pasa por aumentar la formación para concienciar a la población. Ronda ha destacado que la Consejería que dirige ya está trabajando en identificar a las personas implicadas en estos hechos.