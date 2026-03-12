El arquitecto chileno Smiljan Radić Clarke gana el Premio Pritzker 2026

El arquitecto chileno Smiljan Radić Clarke ha sido galardonado con el Premio Pritzker 2026, considerado el nobel de la arquitectura, por la "originalidad radical" de su obra, "vinculada a la experimentación material y la memoria cultural", según ha anunciado la organización del galardón.

Nacido en 1965 en Santiago de Chile y estudió en la Pontificia Universidad Católica de Chile y en el Istituto Universitario di Architettura de Venecia. Durante sus años universitarios conoció a la escultora Marcela Correa, con quien se casó y juntos diseñaron su primera obra, 'Casa Chica' un edificio de 24 metros cuadrados construido a mano en la cordillera de los Andes.

Entre sus obras más importantes se encuentran el Pabellón Serpentine Gallery (Londres, 2014), compuesto por una carcasa translúcida de fibra de vidrio apoyada en enormes piedras, o el Teatro Regional del Bío-Bío (Concepción, Chile, 2018), un edificio con una envoltura semitranslúcida diseñada para modular la luz y la acústica.

La obra de Smiljan Radić Clarke tiene un fuerte componente filosófico y artístico. "Las ideas habitan las cosas. Siempre he intentado crear entornos donde otros puedan descubrir ideas emergentes", señala el galardonado en el comunicado que anunció el fallo. El jurado destaca la complejidad de las obras del arquitecto chileno, que se sitúan en "una encrucijada entre la incertidumbre, la experimentación material y la memoria cultural" y que no tienen un signo distintivo, nunca se repite, sino que permite que cada edificio emerja a partir de las condiciones particulares de su ubicación y destino.

Restaurante Mestico, en Santiago de Chile EFE/ Premio Pritzker/Gonzalo Puga

"Smiljan Radić privilegia la fragilidad frente a cualquier afirmación injustificada de certeza. Sus edificios parecen temporales, inestables o deliberadamente inacabados -casi a punto de desaparecer-, y sin embargo proporcionan un refugio estructurado, optimista y discretamente alegre, que abraza la vulnerabilidad como una condición intrínseca de la experiencia vivida", señala el fallo. El laureado por su parte reflexiona sobre la misión de la arquitectura hoy en día: "La arquitectura existe entre formas grandes, masivas y duraderas, estructuras que permanecen bajo el sol durante siglos, esperando nuestra visita, y construcciones más pequeñas y frágiles efímeras como la vida de una mosca, a menudo sin un destino claro bajo la luz convencional", señala.