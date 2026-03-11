Expertos animan a universitarios a encontrar salidas laborales con la IA o la Función Pública

La Universidad de Granada ha celebrado en Melilla las decimoctavas Jornadas de Inserción Profesional. El objetivo es que el estudiantado pueda conocer diferentes salidas laborales como la inteligencia artificial o la función pública. Se lleva a cabo en la facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas y las ha inaugurado la consejera de Presidencia, Administración Pública e Igualdad. Marta Fernández de Castro ha destacado que estas jornadas son importantes porque llegan en un momento clave en el que el estudiantado tiene qué elegir cuál va a ser su futuro profesional y sirven de ayuda para tomar esa decisión. Se han inscrito 120 alumnos, según ha explicado el decano Juan Antonio Marmolejo, que ha destacado esa misma idea que apuntaba la consejera como la esencia de las jornadas: ayudar a los jóvenes a pensar y encontrar salidas laborales.