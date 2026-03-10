Muere Alfredo Bryce Echenique a los 87 años, el último gran representante del Boom latinomericano

El célebre escritor peruano Alfredo Bryce Echenique ha fallecido a los 87 años en Lima, su ciudad natal, según ha anunciado la Casa de la Literatura Peruana y La cátedra Vargas Llosa. El autor de Un mundo para Julius, considerada una de las novelas más importantes de la literatura peruana en el siglo XX, es una de las voces más descollantes de las letras en español y último gran representante del llamado Boom latinoamericano.

"Lamentamos profundamente la partida del escritor peruano Alfredo Bryce Echenique, una de las voces más representativas de la literatura peruana contemporánea. Su obra, que abarca novela, cuento, ensayo y memorias, dejó una huella significativa en varias generaciones de lectores", ha escrito en X esta institución cultural dedicada a provocar la experiencia literaria en la ciudadanía en Perú.

El Boom latinoamericano fue un movimiento literario que surgió desde durante los años 1960 y 1970, cuando el trabajo de un grupo de novelistas latinoamericanos fue ampliamente distribuido en Europa y en todo el mundo. Y entre sus miembros estaban Gabriel García Márquez, Julio Cortázar o Bryce Echenique, que ahora nos deja. Y Mario Vargas Llosa, claro, quien falleció en abril de 2025. Perú pierde así a dos grandes leyendas de sus letras en menos de un año. Y se dice que ambos, junto al cuentista Julio Ramón Ribeyro, son la "sagrada" triada narrativa de Perú de la segunda mitad del siglo XX.

Bryce Echenique, que siempre quiso ser escritor, aunque también estudió Abogacía y hubiera deseado haberse trasladado a Inglaterra, a Cambridge, tuvo una profunda relación con España, en donde vivió durante muchos años, además de en Estados Unidos con una beca Guggenheim, en París donde se doctoró en Letras... Pero con nuestro país tuvo una relación de idas y venidas y constante entre el 1985 y el 1999, hasta el punto de que aunque volvió a Perú en ese, en 2003 decidió vivir a caballo entre los dos países.

Galardonado, entre otros, con el Premio Planeta y el Premio Nacional de Narrativa, su obra abordó desde el humor y la nostalgia las contradicciones de la sociedad peruana, así como retrató a las clases altas del país con personajes profundamente humanos y llenos de melancolía. También abordó temas como la identidad, la memoria o los conflictos dentro de la familia.

Buena parte de ello lo concita su clásico Un mundo para Julius (por el que ganó el Premio Nacional de Literatura de Perú en 1972), pues trata de un niño de clase alta en la Lima de los años 50 y 60 que vive en un palacio con su aristocrática familia y una extensa servidumbre. Conforme pasan los años, poco a poco, irá perdiendo la inocencia al descubrir y nunca comprender un mundo adulto lleno de desigualdades e injusticias.

Aparte de esta novela, Bryce Echenique dejó títulos tan reconocidos como La vida exagerada de Martín Romaña, El hombre que hablaba de Octavia de Cádiz, No me esperen en abril o El huerto de mi amada (con ella ganó El Planeta en 2002).

"Ni son todos los que están ni están todos los que son" del Boom Para Bryce Echenique, los escritores de referencia del Boom utilizaron sus respectivos países "como cotos privados de caza", en el sentido de que su literatura se ocupó de los "grandes temas nacionales de forma totalizadora". Y en un curso en El Escorial sobre este fenómeno, reflexionó que esta literatura careció "de humor, de ternura y de vida sentimental en los personajes", a diferencia de la de los autores ubicados en los márgenes del Boom, quienes sí se atrevieron "a bajar a las tabernas" para hablar de cine, de las clases medias y de la subcultura. En este sentido, en su opinión, "ni son todos los que están ni están todos los que son", advertía Bryce Echenique en relación al Boom latinoamericano del que fueron relegados una serie de escritores por ser "demasiado lúcidos y originales", en referencia a Manuel Puig, José Balza u Oswaldo Soriano. Para él, el "escritor puente", por ser el más rupturista entre estos escritores del Boom y los ubicados en los márgenes, fue el argentino Julio Cortázar. La Cátedra Vargas Llosa también ha querido despedir al que fuera uno de los colegas más preeminentes del escritor que le otorga el nombre: "Lamentamos profundamente el fallecimiento de Alfredo Bryce Echenique, una de las voces más singulares y entrañables de la literatura hispanoamericana. Acompañamos en este momento a su familia, amigos y lectores, y recordamos con gratitud al autor de libros como Un mundo para Julius, La vida exagerada de Martín Romaña o Tantas veces Pedro, que seguirán ocupando un lugar imborrable en nuestras letras". ““ El propio hijo mayor de Mario Vargas Llosa, Álvaro Vargas Llosa, ha manifestado en X su "enorme pesar" por la muerte de Bryce, al que calificó de "uno de los grandes escritores peruanos y de la lengua española de las últimas décadas". "Su obra lo sobrevivirá, sin duda alguna", ha remarcado. El también escritor peruano Jorge Eduardo Benavides ha señalado que "esta mañana nos ha dejado el queridísimo amigo Alfredo Bryce Echenique. No solo fue un grandísimo escritor, con un estilo absolutamente personal, certero, fino, lleno de deliciosos hallazgos que contribuyeron a edificar un inmenso mundo narrativo; fue también una gran persona y un amigo leal, cariñoso y lleno de detalles y atenciones", ha posteado.