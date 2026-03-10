La Fiscalía pide hasta dos años de prisión a los activistas de la protesta propalestina durante La Vuelta en Valladolid

La Fiscalía ha pedido penas de hasta dos años de prisión para los cuatro activistas vallisoletanos que protestaron contra el equipo Israel Premier-Tech durante la pasada Vuelta Ciclista a España. La Audiencia Provincial de Valladolid ya ha dictado el auto de apertura de juicio oral para los procesados, que se enfrentan individualmente a peticiones de entre 21 y 25 meses de cárcel.

Según el escrito del Ministerio Fiscal, los cuatro protestantes, que no tienen antecedentes penales, están acusados de un delito de desórdenes públicos. Para dos de ellos, la Fiscalía añade además cuatro meses y medio de cárcel por un delito de resistencia a la autoridad.

Este proceso judicial se enmarca en una edición de la Vuelta Ciclista especialmente convulsa. Las movilizaciones en favor de Palestina fueron constantes a lo largo de todo el país, obligando a la organización a desviar el recorrido en varias etapas e incluso a cancelar el final de la última jornada en Madrid, ante la imposibilidad de garantizar la seguridad de los corredores por los bloqueos en la calzada.