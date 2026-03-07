Las voces femeninas del ajedrez o la insólita historia de la pionera Sonja Graf

El ajedrez ha ido avanzando en igualdad al ritmo de sus sociedades, es decir, no lo suficiente. En 1878 hay constancia de los primeros clubes de jugadoras en Londres, como el Ladies’ College Chess Club. Y en España uno de los movimientos iniciales puede llevarnos a Barcelona en 1922, cuando Pedro Vergés promueve en unas colonias un modelo coeducativo con protagonismo del ajedrez.

Hay algunos casos increíbles, como la aldea alemana de Storbeck, en la Alta Sajonia, donde todos sus habitantes, hombres y mujeres, han sabido jugar al ajedrez desde hace casi 600 años. Por ejemplo, en este Schachdorf o ‘pueblo del ajedrez’, era tradición que cuando una habitante iba a contraer matrimonio con alguien de fuera, antes de su marcha debía jugar una partida de ajedrez con el magistrado local que los iba a casar, para dar un testimonio de que no ha olvidado las antiguas tradiciones.

Sonja Graf, un icono del ajedrez, nacido en 1908 La alemana Sonja Graf fue la segunda mejor ajedrecista del mundo en el primer tercio del s. XX, pero, sobre todo fue una pionera, una ‘sufragista del tablero’. Para vivir como quería y jugar al ajedrez en esa época, se tuvo que vestir como un hombre: el disfraz como recurso. Hay que imaginar a Sonja de pelo corto, chaqueta, corbata y un cigarrillo entre los dedos. Pero antes de ser convertirse en icono del ajedrez y la bohemia, fue una niña llamada Susanna, nacida en 1908, hija de un padre violento y de una madre que no pudo protegerla. De hecho, el ajedrez fue su refugio, la única jugada intermedia que encontró para enfrentarse al rey enemigo: su propio padre. Sonja se marchó de casa muy joven y acabó sin rumbo por el barrio de los artistas de Múnich. Entró en un café a jugar al ajedrez por casualidad, le buscaron un rival y ganó su partida. De ese modo, entre aplausos, empezó su aventura. Y a los 17 años ya era campeona de Múnich. Del mismo modo, decidió vestirse como hombre para viajar por Europa y jugar torneos. Lo hizo inspirada por George Sand, la escritora francesa. La propia Sonja lo escribió sin rodeos: “Ese disfraz me permitió vivir en libertad”. Visitó España varias veces. En Palencia jugó una exhibición hasta las tres de la madrugada. Y una de las partidas fue contra Fernando Unamuno, primogénito de Miguel Unamuno. En Burgos cuentan las crónicas que la gente se quedaba mirándola por la calle. Por su pelo corto y su cigarro en la boca, por su manera de andar y de mirar. Unos días antes de un torneo en Buenos Aires, Hitler invadió Polonia. Los ajedrecistas alemanes jugaron con banderas nazis. Y Goebbel prohibió que Sonja Graf representara a Alemania porque no encajaba en el ideal femenino del Reich. Así que nuestra protagonista jugó como apátrida. Y los argentinos le hicieron una bandera blanca con una sola palabra: “LIBRE”, que le acompañó el resto del campeonato. Al terminar el torneo, decidió quedarse en Argentina. Aprendió español. Vivió. Amó. Fue feliz durante un tiempo. Además, escribió dos libros autobiográficos en español durante su estancia en Argentina: "Así juega una mujer" y "Yo soy Susann". Años más tarde se fue a Estados Unidos, donde se casó y tuvo un hijo. Dio clases de ajedrez en Nueva York. Murió en 1965, con solo 56 años. El alcohol y las noches de bohemia le pasaron factura. Sonja fue una precursora, una mujer que luchó sola en una época muy dura para ser mujer y ajedrecista: la ‘sufragista del tablero’.