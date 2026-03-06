David B.: "La protagonista de 'El señor Búho y el País de los Muertos', se enfrenta a sus propios miedos"

El francés David B. (Nimes, 1959) es uno de los grandes del cómic europeo gracias a Epiléptico (1996-2003), una novela gráfica en la que narraba su infancia y juventud, presididas por la enfermedad de su hermano. Ahora ha presentado en España su nueva obra, El señor Búho y el país de los muertos (Salamandra Graphic), portagonizada por Marie, una joven llena de miedos que, a pesar de estar viva, emprende un viaje a ese país de los muertos en compañía de un enigmático búho. Una obra tan poética y emocionante como sorprendente, que figurará en todas las listas de este 2026.

Un cómic que, de nuevo, nace de sus propias experiencias y que ha tardado 20 años en terminar. “La historia nace de la combinación del poema Basta una palabra, de René Daumal, que era un poeta que se codeaba con los surrealistas, y un cómic corto que publiqué: Señor Búho, en el que ya aparecía el personaje de Marie”.

“Mi compañera de entonces –continúa-, me dijo que ella era Marie, porque se identificaba completamente con el personaje: “Esa mujer que tiene miedo de su sombra soy yo”. Y era obvio que inconscientemente la había metido en la historia. Y cuando más adelante quise desarrollar este relato lo hice pensando en ella. Así que este libro nació de la confluencia entre una inspiración literaria y la vida diaria”.

Páginas de 'El señor Búho y el País de los Muertos' (Salamandra Graphic)

Pero… ¿Cómo ha cambiado la historia en los 20 años que ha tardado en completarla? “Ha evolucionado mucho –nos confiesa-, porque yo quería escribir esta novela para ella, para que pudiera leerlo, pero le detectaron un cáncer y falleció. Así que nunca pudo leerlo. Por eso se lo he dedicado”.

“Otro motivo por el que he tardado tanto en terminar el cómic –añade-, es por motivos económicos, porque tenía que trabajar para ganarme la vida, ya que este libro lo he hecho para la editorial L’Association, de la que soy uno de los fundadores. Y como es una editorial asociativa, he tenido que aceptar otros trabajos para ir tirando. Además, he tenido que parar en varias ocasiones para reflexionar y ver por dónde quería conducir la historia”.

Páginas de 'El señor Búho y el País de los Muertos' (Salamandra Graphic)

“Marie se enfrenta a sus miedos” El cómic nos muestra cómo Marie busca una solución para superar sus miedos. Entonces conoce al señor Búho, que le propone buscar un remedio en el País de los Muertos. “No tiene otra opción que acompañarlo –asegura David B-, porque tiene tanto miedo de su propia sombra que cuando se pasea por las calles de París evita los sitios iluminados. Así que acepta enseguida, porque no tiene nada que perder”. “El señor Búho es un psicopompo –añade-, que en las antiguas mitologías eran animales que acompañaban a las almas en el camino del más allá para que no se extraviaran. Este señor Búho es un guía del País de los Muertos, como pudo ser Virgilio para Dante en la Divina Comedia. Guardando las distancias, por supuesto”. Pero… ¿Por qué ha elegido un búho? “Hay muchos animales que son psicopompos –nos cuenta David B.-, pero tenía que pensar en un personaje al que pudiera representar desde todas las direcciones y que pudiera expresarse gestualmente. Y eso hubiera sido más complicado con un perro o una serpiente. Además, el Búho es un personaje que está de pie sobre sus patas, lo que ya le da un aspecto humano. Esos grandes ojos son fáciles de convertir en gafas. Y sus alas lo hacen estar un poco envarado, como si llevara un traje. Así que para mí la elección fue muy obvia, era el personaje ideal para humanizarlo”. En cuanto a los rituales que el señor Búho enseña a Marie para ocultarse de Cerbero, el perro guardián del Infierno, David B. nos comenta: “Todos esos trucos vienen de la mitología antigua y del poema de René Daumal. La gran pregunta que me planteé fue: ¿Cómo se puede disimular la vida? Y me di cuenta de que bastaba con trasladar el poema a imágenes. Por eso puede resultar extraño que Marie tenga que ponerse un bocadillo de texto con una palabra en la frente para poder comer sin que la detecten. Son cosas que no se me habrían ocurrido a mí solo, pero que creo que son fundamentales para la historia”. Páginas de 'El señor Búho y el País de los Muertos' (Salamandra Graphic)

El Infierno de Dante y El País de las Maravillas Además de en El Infierno, de Dante, el libro también se inspira en otro clásico: “Alicia en el País de las Maravillas –nos confiesa David B.- Mi intención es que fuera una historia fantástica. No he querido hacer un álbum psicoanalítico o filosófico, aunque haya cosas de ese estilo. Lo que realmente he querido es escribir una historia de aventuras y que el lector disfrute siguiendo las peripecias, los giros, el suspense… Para mí era fundamental que fuera una historia muy entretenida”. Lo curioso es que ese mundo no se parece al Infierno de Dante sino que: “Es una especie de calco, de negativo, de nuestro mundo –nos confiesa-. Me inspiré en algo que escribió Santa Teresa de Jesús sobre que en una de sus visiones había viajado al más allá. Cuando le preguntaron cómo era dijo: “Pues es como nuestro mundo”. Por eso, el País de los Muertos, es como el nuestro, aunque huele mal y no hay amor”. “Y por eso –continúa-, la gente sigue intentando vivir como cuando estaba viva. Siguen perpetuando los gestos que hacían en nuestro mundo. El taxista sigue siendo taxista, los periodistas siguen trabajando de periodistas… Pero todo eso no sirve para nada, porque en ese mundo no tiene ninguna finalidad ni recompensa”. Páginas de 'El señor Búho y el País de los Muertos' (Salamandra Graphic)

“Cerbero es el encargado de eliminar toda forma de vida” Para poder hacerse pasar por un muerto, Marie tiene que seguir una serie de rituales que le enseña el señor Búho. Porque si no será perseguida por Cerbero. “Cerbero es el perro guardián del infierno y está encargado de eliminar cualquier rastro de vida –asegura David B.- Como algunos psicopombos traen a vivos al mundo de los muertos, él, con su olfato, los identifica y los devora, para hacer desaparecer esa vida”. “Ese es el problema de Marie, qué, si quiere averiguar cómo superar sus miedos, tiene que esconderse del olfato de Cerbero. Y el Señor Búho es el que la enseña los trucos para pasar desapercibida. Por eso su compañía es fundamental para ella”. Al ver ese escuadrón de perros de Cerbero, que persigue a los vivos, a los diferentes, es inevitable acordarse del ICE estadounidense. “La historia la empecé a escribir hace muchos años, pero se basa en ese tipo de policías. Cerbero usa a los policías muertos, que siguen actuando como los de este mundo. Yo he vivido en carne propia controles de policía donde me han registrado, me han pedido los papeles… así que me he inspirado en ese tipo de cosas. Por ejemplo, durante la guerra de Independencia de Argelia, en París había muchísimos controles e incursiones en los barrios de los inmigrantes. Hicieron muchas redadas. Y es algo que tuve muy presente al hacer este libro”. Páginas de 'El señor Búho y el País de los Muertos' (Salamandra Graphic)

Sus referencias literarias y gráficas En cuanto a sus referencias literarias y gráficas, David B. nos confiesa: “Marie está basada en mi ex y el señor Búho se parece mucho a mí. Ambos usamos la ironía y parece que no nos tomamos las cosas demasiado en serio”. “En cuanto a los muertos –añade-, básicamente viven y visten como nosotros, pero tienen un aspecto un poco extraño. Para ellos me he inspirado en James Ensor, un pintor belga que representó muchas escenas de carnaval, donde ves a multitudes en las que cada persona lleva una máscara distinta. También me inspiro en El Bosco y en Bruegel el Viejo”. “La escena del ataque contra el banco del infierno está inspirada en el cuadro Dulle Griet. Margarita la loca, de Bruegel del Viejo, que en francés también conocemos como Una rapiña en las puertas del infierno. El cuadro muestra a mujeres atacando un edificio defendido por demonios. Esas mujeres roban calderas llenas de monedas de oro o plata. Y todo esto ocurre en un paisaje infernal con demonios por todas partes, incendios, edificios abandonados… Una escena totalmente apocalíptica”. “Supongo que Bruegel debió ver cosas así en Flandes: guerras, hambrunas, epidemias… y me he inspirado mucho en eso para el cómic”, añade. Páginas de 'El señor Búho y el País de los Muertos' (Salamandra Graphic)