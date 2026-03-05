Adeu a AGAMA
- Les tres vaqueries que encara li venien la llet s'han vist incapaces de crear una empresa amb el Govern
- La llet Agama desapareixerà del mercat, però el grup Damm mantindrà la marca Laccao
L'imminent tancament de la fàbrica d'AGAMA és un cop molt dur per al sector lleter de Mallorca. Les tres vaqueries que encara li venien la llet s'han vist incapaces de crear una empresa amb el Govern per salvar la marca. Dues d'elles no saben encara qui els comprarà la llet. La tercera, deixa l'activitat. La llet Agama desapareixerà del mercat, però el grup Damm mantindrà la marca Laccao.
En Toni munyirà aquest mes la darrera vaca. L'anunci de la catalana Damm obliga a avançar la seva jubilació i les vaques de Ses Veles, a Canyamel, seran destinades a partir d'avui a carn. "Després de 64 anys de veure vaques a ca nostra. N'he vistes tota la vida: el meu pare en tenia, el meu padrí en tenia... Em sap molt de greu haver d'acabar d'aquesta manera", diu Toni Bauzà.
“No tenim altra fàbrica de llet a Mallorca, què feim?“
És una de les tres vaqueries que produeixen llet per a AGAMA. El compromís de Damm era comprar-ne fins a setembre. Ara el tancament s'avança a final de mes. "No tenim altra fàbrica de llet a Mallorca, què fas? Enviar-la a la Península és molt cara", es demana Bauzà.
Son Carbó, a Campos, és la major productora de llet de Mallorca. Les 270 vaques ara produiran excedent. "Farem derivats lactis, com formatge o iogurts, ara tendrem un excedent", explica Miquel Vanrell, de la vaqueria de Son Carbó.
Alerten d'un efecte dominó per al sector primari
La darrera solució passava per comprar AGAMA en una societat público-privada: un 25% del Govern, un 25% dels pagesos i un 50% d'inversió privada. Però les vaqueries han rebutjat aquesta opció. "Si un grup com Damm no ho ha sabut gestionar, nosaltres ho veim gairebé impossible", considera Vanrell.
La Unió de Petits Ramaders alerta d'un efecte dominó per a tot el sector primari: les vaques són les principals consumidores de farratges. "És un desastre, ens afecta a tots", confessa Joana Mascaró, presidenta de la Unió de Petits Agricultors i Ramaders.
Entre els afectats pel tancament, també, els 14 treballadors de l'envasadora, que hauran de ser reubicats a diferents empreses del grup Damm a l'illa o, inclús, a la Península.
Mentrestant, a les Balears, ja no podrem fer un glop de llet local. Laccao, però, continuarà produint-se a Catalunya com a marca del grup ColaCao.