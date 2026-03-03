Jordi Lafebre: "Mis cómics son de humor, acción y desenfado; pero hay neonazis, extrema derecha y violencia"

Hace un año, Jordi Lafebre (Lydie, Carta Blanca, Los buenos veranos) nos sorprendía con Soy su silencio (Norma), un thriller en el que mezclaba serie negra, psiquiatría, cava y humor, para narrar las aventuras de Eva Rojas, una psiquiatra con trastorno bipolar. Un sorprendente cómic que formó parte de la selección oficial de Angulema y ganó el Premio de las Librerías Francesas.

Y ahora publica Soy un ángel perdido (Norma), la continuación de las aventuras de esta irresistible psiquiatra, que investigará el rapto de un joven futbolista y se enfrentará a un grupo de neonazis mientras lidia con las voces de su cabeza.

"Eva no quería irse -nos comenta Jordi-. Ya cuando empecé a escribir el primero se me ocurrían nuevas historias sobre ella y muchas temáticas de Barcelona que podía tratar. Tenía líneas argumentales para ella pero también para algunos personajes secundarios. Y temas sociales que quería combinar con argumentos policiales como en la primera entrega. Eso sí, cada libro intento tomarlo con mucho respeto; tiene que tener un arco argumental y una estructura que sea sólida en sí misma. Intento que cada libro que tenga una compromiso con el lector".

Viñeta de 'Soy un ángel perdido' (Norma)

Además de la trama policial y los problemas psiquiátricos de Eva, que ya estaban en la primera parte, ahora Jordi suma el tema de los neonazis. "Es un tema social que está presente en toda Europa. Aunque yo plantee las historias desde Barcelona, la mirada es actual y europea. La extrema derecha está subiendo en todas partes. Nunca se ha ido, pero es verdad que hay como ciclos y actualmente vuelve a subir mucho. Y es un tema que me preocupa. Y creo que los autores de ficción tenemos una responsabilidad para proyectar una mirada a la sociedad que tenemos. Ya lo hacía Montalbán en los 70 y también lo hizo Mendoza en los 90. Y yo me enmarco en esta tradición de autores que no solo hablamos de personajes de ficción, sino que aprovechamos para hablar un poco de la de la sociedad que vivimos. En el primer tomo ya traté la salud mental, que era un tema que me preocupaba y la extrema derecha es otro tema que me tiene preocupado. Y no solo me preocupa a mí, sino que creo que es una cosa que está flotando en el ambiente".

Pero a pesar de tratar esos temas tan serios, el cómic tiene mucho de comedia y aventura. "Si, las historias tienen algo de ese desenfado de las películas de Indiana Jones en las que yo veía un poco a unos nazis como de juguete, porque crecí con ellas sin entender la magnitud ni la gravedad de lo que suponían esos uniformes nazis. Pero entendí enseguida que eran los malos de la película. Y eso es lo que quiero lograr con Eva, esa tradición de ficción que usa el humor y la aventura para hablar de los temas que me preocupan y de los problemas reales del mundo. Mis cómics son de humor, acción y desenfado, pero hay neonazis, extrema derecha y violencia. Yo pongo los ingredientes en el cómic pero espero que el lector saque sus propias conclusiones".

Página de 'Soy un ángel perdido' (Norma)

"Trato el trastorno bipolar con mucho respeto y cariño" En esta nueva aventura Eva Rojas recibirá el encargo de encontrar a una joven estrella del fútbol que es paciente suya y que ha sido secuestrada. Pero tendrá que enfrentarse a un grupo de esos neonazis mientras lidia con esas voces de su cabeza que pertenecen a tres mujeres de tres generaciones de su familia. "Trato el tema del trastorno bipolar con mucho respeto y con mucho cariño. Porque es un trastorno mental serio que tienen que tratar los profesionales de la medicina mental. Dentro de eso, intento asesorarme con profesionales de la psiquiatría a los que básicamente les pongo preguntas de límites: ¿Esto es posible? ¿Esto otro es creíble? Y ellos me van guiando un poco. Respetando siempre los límites de la ciencia y la medicina intento crear un personaje que sea muy libre y que esté vivo. El cómic no es un manual de medicina, ni mucho menos, pero sí que intento mantenerme en la zona de credibilidad. Siempre con muchísimo respeto". En esta segunda entrega sabremos más sobre la madre de Eva y Jordi Lafebre plantea la posibilidad de que ese trastorno bipolar sea algo hereditario: "Si. Si queréis saber más os recomiendo que habléis con profesionales pero hay un porcentaje de incidencia hereditario en algunas enfermedades mentales y lo bipolaridad es una de ellas. No tiene por qué ser directo, pero si tienes síntomas y hay alguien en la familia que haya tenido problemas, lo van a mirar con lupa. Hay muchos factores y no se sabe exactamente cuáles son los que disparan el el trastorno. Porque además, el trastorno bipolar requiere varios pasos. No es solo un episodio aislado que luego desaparezca, sino que se tienen que juntar varios factores para que te acaben diagnosticando ese trastorno bipolar. Y a partir de ahí hay varias maneras de abordarlo". Viñeta de 'Soy un ángel perdido' (Norma)

"Me gusta meter a Eva en mundos herméticos" Si la primera aventura de Eva estaba ambientada en el mundo del vino, aquí hablamos de fútbol de élite. "Me gusta meter a Eva en mundos a los que los ciudadanos de a pie tenemos la puerta cerrada, como ese mundo vinícola hermético de familias adineradas o el fútbol. Son mundos un poco herméticos y muy íntimos que se cierran a sí mismos. El fútbol es uno de los temas de conversación más recurrentes, pero sólo vemos una pequeña parte. Hay muchísimos secretos, muchísimas puertas cerradas, muchísima privacidad en muchos temas. Ya mí me apetecía hacer entra al lector en ese mundo. Sobre todo con Eva, que nunca pide permiso para nada, simplemente entra y se pone a hacer preguntas y se sale con la suya". "No voy a juzgar ese mundo del fútbol, pero la idea de que una psiquiatra pudiera introducirse en él me parecía muy interesante y también me sirve porque junto al deporte hay esas fuerzas, no tan luminosas, como son los grupos de extrema derecha que siguen a algunos grupos de fútbol. Y no solo en España, sino en toda Europa. Hace muchísimos años que ocurre, va a seguir ocurriendo y me parecía un tema suficientemente interesante para incluirlo en el cómic", añade el autor. Territorio 9 Territorio 9 - Entre ángeles perdidos y el cuerpo de Cristo - 26/02/26 Escuchar audio El argumento también se inspira en un hecho real, como nos confiesa Jordi: "Sí, en el secuestro de Quini en 1981. Es el ejemplo que yo tenía en la cabeza de que un futbolista parece glamuroso y fuerte pero en realidad no los vemos en su hábitat natural no son indestructibles y les pueden pasar cosas porque son gente rica pero también vulnerable y les puede pasar cualquier cosa, sobre todo si algún desaprensivo interesado se acerca a ellos. Cuando empecé el cómic vi esas zonas de fragilidad, los grupos violentos, futbolistas famosos que todo el mundo sabe donde viven... en realidad no están a salvo. Nadie está a salvo. Y como yo soy del 79, tengo grabado en la cabeza aquel secuestro de Quini como algo que no podía pasar pero pasó". Viñeta de 'Soy un ángel perdido' (Norma)

"Juego con la idea del ángel" Una vez más comprobaremos que Eva no tiene miedo a las alturas. "La suelo subir a cosas muy altas porque yo tengo mucho vértigo -nos confiesa Jordi-. En el cómic es complicado crear tensión y miedo porque todo ocurre dentro de pequeñas viñetas. En el cine y la televisión es más fácil. Y para intentar recrear esas emociones fuertes nada mejor que intentar recrear algo que a mi me crea mucha sensación, ese vértigo. es una forma de demostrar que Eva es valiente y no le tiene miedo a casi nada. Porque está en un sitio al que yo sería incapaz de subirme jamás y mucho menos estar de pie, como ella". "Además -añade-, esa imagen de Eva paseando por la grúa nos muestra a un personaje un poco vaporoso, un poco con la cabeza en las nubes. No lo vemos como un personaje arrogante que esté por encima de las cosas, sino como a alguien un poco más ligero que nosotros, que está como a medio camino entre el cielo y la tierra. También juego con la idea del ángel, alguien que a veces cae en el infierno, pero cuyo carácter lo puede elevar muy arriba". Página de 'Soy un ángel perdido' (Norma)