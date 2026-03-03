Castilla-La Mancha lidera la subida del alquiler en febrero

El precio del alquiler en Castilla-La Mancha ha subido en febrero un 13,2%, según el índice de precios publicado por Idealista. Se trata de una variación interanual que mide el incremento de la vivienda en esta modalidad desde febrero de 2025 al mismo mes de 2026.

De esta forma, Castilla-La Mancha se sitúa como la comunidad autónoma donde más ha subido el alquiler en este periodo, seguida de la Comunitat Valenciana (11,4%) y la Comunidad de Madrid (10,8%). Cataluña es la única comunidad autónoma donde bajan los precio un 1,2%.

A nivel nacional, el alquiler ha subido un 7,8% en todo el país.

Toledo, Guadalajara y Ciudad Real: las provincias donde más sube el alquiler Dos de las provincias colindantes con Madrid son algunas de las que han experimentado mayor incremento en el último año. Mientras el alquiler en Toledo ha subido un 14,9% respecto al año pasado, en Ciudad Real lo ha hecho un 14,7% y en Guadalajara un 12,8%. Los precios a la hora de buscar una vivienda de alquiler de al menos dos habitaciones en Toledo capital se sitúan entre los 850 y los 1200 euros . En Ciudad Real el mismo tipo de casa ronda los 700 euros y un Guadalajara oscilan entre los 800 y los 1200 euros, según el barrio. 7 días 7 días - Los problemas que afronta el mercado de la vivienda español - 20/02/2026 Escuchar audio La buena conexión por carretera y alta velocidad con Madrid hace que estas provincias se hayan vuelto más atractivas para conciliar un puesto de trabajo en Madrid en los últimos años.