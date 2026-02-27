DÍA CÓMIC: Cultura presenta en el Salón del Cómic de València el cartel oficial del IV Día del Cómic

El Ministerio de Cultura ha presentado este viernes en el marco del Salón del Cómic de València el cartel oficial del cuarto Día del Cómic y del Tebeo, que se celebrará el próximo 17 de marzo.

La obra ha sido creada por la ilustradora y autora de cómic Candela Sierra, galardonada con el Premio Nacional del Cómic 2025, otorgado por el Ministerio de Cultura, por su obra Lo sabes aunque no te lo he dicho (Astiberri).

Sierra ha manifestado que quería hacer un cartel que tuviera "una segunda lectura y que, además, fuese simpático y tierno, para todos los públicos", y su idea para ello ha sido "jugar con el lenguaje del cómic y, más particularmente, con los bocadillos".

El cartel se ha producido en todas las lenguas del Estado y está disponible para descarga de manera gratuita en aulas o de forma particular, en el portal temático que el Ministerio de Cultura habilita con toda la información relativa a la celebración del Día del Cómic 2026.

Al acto de presentación, además de la autora del cartel, han asistido María José Gálvez, directora general del Libro, del Cómic y de la Lectura, y Pedro F. Medina, presidente de la Associació Editors del País Valencià (AEPV).

Asimismo, la Dirección General del Libro, del Cómic y de la Lectura está trabajando en una agenda conmemorativa de actividades que se desarrollará en todo el territorio nacional en torno a la efeméride, y que arranca este viernes con la presentación de este cartel.

Cartel oficial del cuarto Día del Cómic y del Tebeo, de Candela Sierra