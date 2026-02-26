GBL: sexo, droga y violación

El GBL es una potente droga que ha llegado a la noche de muchos países de Europa. Su fin es potenciar al máximo el deseo y el placer sexual y se consume, además de en las discotecas, en las fiestas privadas asociadas a los encuentros sexuales anónimos. Pero el uso y abuso de esta sustancia esconde una oscura realidad: su poder adictivo y los peligros mortales que conlleva.

GBL: se acabó la fiesta, que emite este jueves Documentos TV revela los riesgos de esta droga que, preocupa a gobiernos y a expertos, mientras la policía lucha contra el tráfico ilegal de este estupefaciente.

"La droga del violador" La gamma-butirolactona, más conocida como GBL, es un narcótico que inicialmente puede producir sensación de bienestar y euforia. En el mercado ilegal circula en forma de líquido incoloro e inodoro y se consume por vía oral, generalmente, mezclado con líquidos o con la propia saliva. Una mujer toma GBL en una fiesta © OMAVA Esta manera de consumirla hace difícil controlar las dosis ingeridas y, para conseguir un efecto duradero, se deben repetir cada 20 o 30 minutos, con un solo pequeño aumento "se pasa de una leve intoxicación a la pérdida de coordinación, confusión, falta de lucidez, hasta los niveles más extremos de amnesia, incluso se puede llegar al coma", enumera la criminóloga y sexóloga Chiara Camerani. "En esa hora puede pasar cualquier cosa, te permite hacer y que te hagan de todo, incluso hay personas que, en ese momento, no se dan cuenta de lo que está sucediendo" "Este tipo de droga se consume para lograr un determinado rendimiento sexual y una experiencia particular", explica el periodista Alessio Schiesari. "Tomas el GBL y pierdes totalmente el contacto con lo que está sucediendo a tu alrededor y lo único que se mantiene en ese momento es el instinto sexual", confiesa un joven que toma GBL en sus momentos de ocio y diversión. Los efectos del GBL duran entre 60 y 90 minutos. "En esa hora puede pasar cualquier cosa, te permite hacer y que te hagan de todo, incluso hay personas que, en ese momento, no se dan cuenta de lo que está sucediendo", prosigue. El GBL está asociado a las fiestas denominadas "Chemsex", donde se combinan el sexo con las drogas psicoactivas © OMAVA Esta pérdida de consciencia que provoca el GBL se relaciona con las denominadas "agresiones sexuales inducidas por drogas". De ahí, que a este narcótico se le conozca como "la droga de la violación".