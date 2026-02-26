GBL: sexo, droga y violación
- La peligrosa droga asociada a las fiestas de encuentros sexuales, convierte a consumidores en víctimas de abusos sexuales
El GBL es una potente droga que ha llegado a la noche de muchos países de Europa. Su fin es potenciar al máximo el deseo y el placer sexual y se consume, además de en las discotecas, en las fiestas privadas asociadas a los encuentros sexuales anónimos. Pero el uso y abuso de esta sustancia esconde una oscura realidad: su poder adictivo y los peligros mortales que conlleva.
GBL: se acabó la fiesta, que emite este jueves Documentos TV revela los riesgos de esta droga que, preocupa a gobiernos y a expertos, mientras la policía lucha contra el tráfico ilegal de este estupefaciente.
“La droga del violador”
La gamma-butirolactona, más conocida como GBL, es un narcótico que inicialmente puede producir sensación de bienestar y euforia. En el mercado ilegal circula en forma de líquido incoloro e inodoro y se consume por vía oral, generalmente, mezclado con líquidos o con la propia saliva.
Esta manera de consumirla hace difícil controlar las dosis ingeridas y, para conseguir un efecto duradero, se deben repetir cada 20 o 30 minutos, con un solo pequeño aumento “se pasa de una leve intoxicación a la pérdida de coordinación, confusión, falta de lucidez, hasta los niveles más extremos de amnesia, incluso se puede llegar al coma”, enumera la criminóloga y sexóloga Chiara Camerani.
“En esa hora puede pasar cualquier cosa, te permite hacer y que te hagan de todo, incluso hay personas que, en ese momento, no se dan cuenta de lo que está sucediendo“
“Este tipo de droga se consume para lograr un determinado rendimiento sexual y una experiencia particular”, explica el periodista Alessio Schiesari. “Tomas el GBL y pierdes totalmente el contacto con lo que está sucediendo a tu alrededor y lo único que se mantiene en ese momento es el instinto sexual”, confiesa un joven que toma GBL en sus momentos de ocio y diversión. Los efectos del GBL duran entre 60 y 90 minutos. “En esa hora puede pasar cualquier cosa, te permite hacer y que te hagan de todo, incluso hay personas que, en ese momento, no se dan cuenta de lo que está sucediendo”, prosigue.
Esta pérdida de consciencia que provoca el GBL se relaciona con las denominadas “agresiones sexuales inducidas por drogas”. De ahí, que a este narcótico se le conozca como "la droga de la violación”.
Cerco al GBL
Ante la preocupación de gobiernos y sociedad por las graves consecuencias que produce esta sustancia, en Italia, en 2022, se pone en marcha la operación “Sex&Clean”. Las fuerzas de seguridad se afanan por llegar hasta las redes criminales que suministran el GBL.
La investigación condujo a la policía a un fenómeno completamente distinto. “No nos enfrentábamos al clásico traficante de heroína y cocaína que se maneja en situaciones constantemente ilegales”, relata Fernando Speziali, Jefe de la Policía Judicial del aeropuerto de Fiumicino de Roma.
Encontraron involucrados a empresarios, funcionarios, actrices, alguna diputada y personajes mediáticos del panorama audiovisual italiano, entre otros. El famoso presentador de la televisión italiana, Ciro Maio, fue uno de ellos. En 2022, le detuvieron por tráfico y tenencia de la “droga de la violación” y fue condenado a un año y cuatro meses de prisión. Su familia se avergüenza y no quiere saber nada de él. “Esta sustancia ha devastado y arruinado mi vida”, admite destrozado.
El abogado Enrico Modica asegura que “el GBL se importa, se compra por internet y se introduce en Italia desde países donde la comercialización está permitida”. La investigación policial descubrió e interceptó las vías de suministro y detuvo a varios responsables de la red criminal.
Cerraron seis sitios web, bloquearon los más implicados en los envíos dentro de Italia, se arrestaron a más de cien personas en todo el país y se incautaron 200 kilos de este estupefaciente. El resultado de estos seguimientos “ha hecho que el GBL, esta droga devastadora, ya no esté fácilmente disponible en Italia”, manifiesta orgulloso el superintendente jefe de la Policía Judicial, Gianluca Rubei.