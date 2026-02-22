Año Nuevo Chino 2026: las imágenes del gran desfile de Madrid

El distrito de Usera, en Madrid, ha acogido este fin de semana más de una treintena de actividades para celebrar el Año Nuevo Chino, dedicado en esta ocasión al caballo de fuego, con conciertos, talleres, exposiciones, gastronomía, un mercadillo, fuegos artificiales y, como colofón, un gran desfile.

La presidenta de la Asociación China de Derecho en España, Helena Xia, ha destacado que estas celebraciones permiten visibilizar el compromiso de la comunidad con el barrio: "Queremos que se nos vea no solo como trabajadores, sino como ciudadanos responsables y comprometidos. Trabajamos por la integración y por ser un puente entre culturas".

Desfile del Año Nuevo Chino en el parque Pradolongo. Ricardo Rubio Ricardo Rubio/Europa Press

El gran desfile del Año Nuevo Chino dedicado este año al caballo de fuego se ha celebrado por primera vez en el parque de Pradolongo, en el distrito de Usera.

Más de 1.000 personas han participado en el desfile, que ha partido del vial del Huerto Comunitario Halcón, junto al CEAC Maris Stella, y ha concluido en el espigón del lago.

Un año más, comparsas de asociaciones de la comunidad china, alumnos del Instituto Confucio de Madrid y escolares del distrito han transformado el parque en un gran escenario al aire libre, lleno de música, color y creatividad, con elaboradas coreografías y vestuarios inspirados en el caballo, símbolo del año que comienza.

El público ha podido disfrutar de exhibiciones de artes escénicas y marciales, artistas de circo y malabaristas, caballos hinchables, así como del tradicional desfile de dragones y leones chinos que, al ritmo de tambores, gongs y platillos, han llenado el ambiente de energía para atraer la prosperidad y la buena fortuna.

La delegada de Cultura, Turismo y Deporte del Ayuntamiento de Madrid, Marta Rivera de la Cruz, ha destacado el carácter multicultural del distrito: "Usera es un puente entre culturas. Este año esperamos superar las más de 80.000 personas que nos visitaron en 2025".