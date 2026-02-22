Abaten a un hombre que intentó saltarse el perímetro de seguridad de la residencia de Trump de Mar-a-Lago

El Servicio Secreto ha abatido a un hombre que intentó saltarse el perímetro de seguridad de la residencia del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de Mar-a-Lago, en Florida.

En el momento de los hechos el mandatario se encontraba en Washington.

En septiembre de 2024, el entonces candidato presidencial ya sufrió un intento de asesinato cuando estaba jugando al golf en West Palm Beach. Agentes del Servicio Secreto vieron a un hombre escondido con un rifle AK47 en unos arbustos junto a la valla del campo y abrieron fuego. El individuo salió corriendo hasta un vehículo con el que intentó huir, pero fue detenido poco después en la carretera.