'Little Amélie': la mágica, poética y colorida visión de una bebé sobre la vida, que está nominada a los Oscar

Little Amélie es, simplemente, una de las películas más bonitas y emocionantes que veréis este año. La mágica, poética y colorida visión de una bebé sobre la vida, que está dirigida por Maïlys Vallade y Liane-Cho y que se basa libremente en el best seller La metafísica de los tubos (Anagrama), de la escritora francesa Amélie Nothomb.

Una película que, independientemente de nuestra edad, nos iguala a todos los espectadores como unos niños fascinados por el descubrimiento de un mundo lleno de belleza y de inocencia. Una belleza que, desgraciadamente, deja de fascinarnos tanto a medida que vamos creciendo y nos convertimos en adultos sin tiempo para apreciarla.

Por eso, durante los 80 minutos que dura la película, podemos volver a sentirnos como niños, como esa encantadora Amélie que nos recuerda las cosas realmente bellas e importantes de la vida.

Sin olvidar lo divertido que puede ser descubrir la vida con tres años e intentar dilucidar por qué los seres humanos hacemos cosas tan raras (al menos desde la perspectiva de la pequeña Amélie).

Una historia que ha sido nominada a los principales premios de animación (Oscar, Bafta, César, European Film Awards, Annie, Critics Choice...), además de recibir varios premios del público en festivales tan importantes como el de San Sebastián, Sevilla o Annecy. Y es que es imposible resistirse a la personalidad de la pequeña Amélie y a su preciosa visión del mundo.

Little Amélie se estrena este viernes, 20 de febrero, en cines.

Fotograma de 'Little Amelie' (A Contracorriente Films)

Una experiencia sensorial La película se basa en la propia infancia de Amélie Nothomb, que se crió en Osaka (Japón), porque su padre era un diplomático belga. Hasta los dos años y medio, la pequeña Amélie se describía como un tubo digestivo inerte y vegetativo (de ahí el título de la novela). Hasta que una visita de su abuela le descubre el chocolate belga que, como si fuera la poción mágica de Astérix, le hace empezar a apreciar la belleza del mundo que la rodea. Así, irá descubriendo el lenguaje, las estaciones, la belleza del jardín de la casa en la que vive... y aprenderá lo que es el amor por sus padres, sus hermanos y su cuidadora. Al tiempo que también quedará fascinada por las costumbres y tradiciones japonesas, como ese jardín, la comida o los ritos funerarios. Fotograma de 'Little Amelie' (A Contracorriente Films/Selecta Vision) Sin olvidar los primeros disgustos, como su decepción al ver su primera carpa o la muerte de un familiar. En definitiva, todas esas pequeñas cosas que, entre los dos años y medio y los tres, empiezan a conformar la personalidad de la pequeña Amélie. Y que descubriremos gracias a esos enormes ojazos verdes, llenos de curiosidad, de la protagonista. Fotograma de 'Little Amelie' (A Contracorriente Films/Selecta Vision)