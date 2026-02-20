EH Bildu presenta a Miren Matanzas como candidata a la alcaldía de Santurtzi

EH Bildu elige a Miren Matanzas como su candidata a la alcaldía de Santurtzi para las próximas elecciones municipales o para una posible investidura anticipada.

La decisión fue refrendada por la base social de la coalición soberanista en una asamblea celebrada este pasado jueves en el municipio vizcaíno.

Matanzas, concejala en el Ayuntamiento de Santurtzi por EH Bildu desde 2019 y actual portavoz del grupo municipal, ha sido presentada este viernes en un acto en el Bilgune de Santurtzi.

En el contexto de la actual situación de "desgobierno", Matanzas ha manifestado su intención de aportar "seriedad, responsabilidad y compromiso" con un programa "sencillo y ejecutable" que apueste por un gobierno alternativo.

La designación de Matanzas abre la puerta a un posible cambio en la dinámica municipal de Santurtzi, especialmente tras eventos recientes como dimisiones en el equipo de gobierno.

EH Bildu aspira a extender su influencia en la Margen Izquierda, consolidando propuestas de gobierno alternativo en otros municipios vizcaínos si se dan escenarios similares de inestabilidad política.

Queda por ver si esta candidatura logra materializarse en un gobierno de coalición o en unas elecciones que confirmen el apoyo a un proyecto "sencillo y ejecutable" para mejorar la gestión diaria del municipio.