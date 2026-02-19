Maria Ripoll estrena 'El fantasma de mi mujer': "Javi Rey es el Cary Grant español”

Maria Ripoll estrena El fantasma de mi mujer, una alocada comedia de humor negro protagonizada por Javier Rey, Loreto Mauleón), María Hervás, Marco Cáceres y Macarena Gómez. Una película participada por RTVE que llega a los cines este 20 de febrero.

La película nos cuenta la historia de Fernando (Javier rey), que vive un matrimonio tranquilo con María (Loreto Mauleón), mientras tiene un lío con Julia (María Hervás). Una noche recibe la llamada de su amante diciéndole que acaba de atropellar a María y necesita ayuda para deshacerse del cadáver. Desbordado por los acontecimientos, Fernando finge ante la policía que su mujer le ha abandonado, hasta que le entra una llamada de… ¿María? Desde ese momento, Fernando cree escuchar e incluso ver a su mujer a todas horas y en todas partes. ¿Es el infierno de la culpa… o existe otra explicación?

Maria Ripoll (Lluvia en los zapatos, Tu vida en 65) nos comenta que: “Nunca había hecho una comedia tan loca y solo me he atrevido porque tengo a unos actores y a un productor, Gustavo Cerrada, que la han defendido de maravilla. Por eso me lancé a la piscina”.

Una comedia que es realmente trepidante: “El ritmo no para en ningún momento –asegura María-. No puede parar porque si de damos un tiempo para reflexionar Fernando podía darse cuenta del enredo en el que está metido. Un enredo provocado por una “muerte por confusión”. El guion, que he hecho junto a Germán Aparicio, Araceli Álvarez de Sotomayor y Olga Iglesias es una locura muy bien construida”.

Una comedia con un toque clásico Una comedia que, según María Ripoll: “Tiene un toque clásico, de Billy Wilder, de Alfred Hitchcock, de George Cukor… de esa comedia clásica de Hollywood, pero con algo del surrealismo y la maldad de los personajes de los hermanos Cohen, como en Fargo”. “Y por eso –añade-, para mí Javi Rey es el Cary Grant español, porque hace un papel realmente difícil y está espectacular. Como veréis en la película se atreve con todo. Pero todos los actores están fantásticos, desde unas experimentadas María Hervás y Macarena Gómez, hasta Loreto Mauleón y Marco Cáceres, que interpreta a un policía en la línea de Manolo Escobar”. Una película en la que, según Maria: “Las mujeres son muy fuertes, llevan la historia y van creciendo. Mientras que los personajes masculinos, sobre todo el de Javier, van decreciendo, los vamos deconstruyendo hasta el patetismo”. En cuanto al rodaje, Maria nos comenta: “Hemos ensayado mucho y hemos improvisado aún más. A mí me gusta dar espacio a los actores y escucharlos, porque al final son los que mejor conocen a sus personajes. Y los ensayos de Javier y María, por ejemplo, fueron tan divertidos que nos caíamos de la silla de la risa”. Maria Ripoll acaba recomendándonos la película porque: “La realidad es tan oscura y tan negra que necesitamos dejar de ser solemnes y dramáticos para reírnos de nosotros mismos. Es importantísimo intentar salir del actual bucle de oscuridad y de desgracias. Y para ello no hay nada mejor que ver las películas en el cine, que es un acto comunitario en el que la risa se contagia”. Fotograma de 'El fantasma de mi mujer' v

Javier Rey es Fernando, el marido infiel Javier Rey (La última noche en Tremor, Singular), es Fernando: “Fernando es un cobardica de manual. Es un tío que se gusta demasiado, pero lo que hay detrás es la nada. Tiene muchas crisis, sobre todo la de la edad y eso hace que no se ubique bien y que tome una serie de malas decisiones que acaba llevándolo al pozo”. En su larga filmografía Fernando no ha hecho demasiada comedia: “Por eso al principio estaba un poco perdido, pero luego nadie me frenaba. Me acerqué con miedo, me reí mucho cuando leí el guion y me apetecía mucho hacerla. Cuando se iba acercando el rodaje me entraban más miedos e inseguridades. Pero gracias a Maria Ripoll y a mis compañeras esos miedos fueron despareciendo, me fui confiando y al final fue un proceso creativo muy divertido”. En cuanto al personaje, a veces parece Cary Grant, como decía Maria y en otras ocasiones un adolescente. “Quedémonos con Cary Grant –nos comenta Javier-. No he buscado ningún referente para el personaje. Lo que intenté fue darle un cierto grado de verdad. Y he confiado en Maria, en mis compañeras de reparto y en el arte del montaje, que me salvaba si en una secuencia me pasaba tres pueblos. Al final los que salimos en el cartel somos los actores, pero una película es fruto del trabajo de un gran equipo”. En cuanto a la relación Fernando con María (su mujer) y Julia (su amante), Javier asegura: “En mi matrimonio llevo muchos años y no va mal, nos entendemos y estamos bien. Pero me enredo con la farmacéutica y acabo intentando vivir esos dos mundos dentro de mi cobardía. Pero no me da ni siquiera para mantener el matrimonio como para mantener a estas dos mujeres que se me comen. Creo que Fernando empieza la película como muy sobrado y al final me ponen en mi sitio”. Javier Rey es Fernando en 'El fantasma de mi mujer' v

Loreto Mauleón es María, la esposa Loreto Mauleón (La buena letra, Los renglones torcidos de Dios), es María, la esposa de Fernando: “Es una dermatóloga que tiene una vida muy organizada. Aparentemente vive tranquila con su marido de toda la vida, con Fernando, hasta que ocurren ciertos acontecimientos que hacen que su vida se ponga patas arriba y que descubra quién es ella realmente y recupere los deseos que tenía antes de la rutina de su matrimonio. Y se deja llevar por esa nueva situación”. “En ese momento de su vida –continúa la actriz-, aparecerá Lorenzo (Marco Cáceres), un policía con el que entablará una relación especial. Y gracias a esa relación, descubrirán quienes son realmente”. El personaje de María terminará empoderándose: “Es un cambio interior que también se verá reflejado en el exterior. Un cambio que no viene provocado por ella, sino por las cosas que hacen los demás. Pero al final no le queda otra que amoldarse y tirar para adelante, lo que le servirá para descubrir cómo es realmente y las cosas que se le habían negado hasta ahora”. Y aunque el protagonista de la historia sea Fernando, Loreto nos comenta: “María va creciendo y tomando las riendas de su vida. Las mujeres somos las que vamos tomando el control de la situación y Fernando acabará pasando por momentos muy patéticos que a mí me hacen mucha gracia. Aunque el personaje que quizá sea más fuerte es el de María Hervás, que utiliza a Fernando como quiere, como si fuera una marioneta”. Loreto Mauleón es María en 'El fantasma de mi mujer' v

María Hervás es Julia, la amante María Hervás (Machos alfa, Políticamente incorrectos), es Julia, la amante de Fernando. “Trabaja en una farmacia y es una mujer con muchas ambiciones, con mucha determinación y muy segura de sí misma. Y cuando quiere algo, va a por ello. También es muy coqueta y un poco psicópata, porque no empatiza demasiado con los demás, va a lo suyo y no se plantea si hace daño a los demás”. “Y Fernando es como su mascota –continúa-. Hace y deshace lo que quiere con él. Y solo busca que la obedezca y punto. Y cuando él entra en esa fase de la película en la que se empieza a agobiar mucho, ella, como es un poco psicópata y no empatiza con eso, pues le resulta muy pesado. Y le deja de gustar, porque lo ve tan pusilánime, tan asustadizo, tan cobarde…”. Además, Julia se prepara intensivamente para participar en un concurso de televisión. “Creo –afirma María-, que hace falta mucha disciplina, mucha preparación, para participar en un concurso de cultura como al que se presenta Julia. No es como hacerte Youtuber, hablar de lo que llevas puesto y tener millones de seguidores, sino que Julia trabaja y estudia muchísimo para intentar prosperar. Es otra muestra de su fuerte carácter”. María Hervás es Julia en 'El fantasma de mi mujer' v

Macarena Gómez es Teresa, la… ¿? Aunque no aparezca mucho en pantalla, Teresa, el personaje al que interpreta Macarena Gómez, es fundamental. “Lo tuve que construir a partir de la poca información que tenía sobre ella –nos comenta-, y con la ayuda de Maria Ripoll y de mis compañeros”. “Me gustaría destacar –añade Macarena-, que es una película con situaciones muy graciosas y divertidas, pero con lo que me quedo es con las interpretaciones de mis compañeros. Están todos divertidísimos. Y aunque todos conocemos las dotes de comedia de María Hervás, lo que hace Javier Rey me parece impresionante. Porque nunca lo había visto en comedia y es espectacular”. “También me gusta mucho que las mujeres protagonistas seamos todas muy fuertes, muy seguras de nosotras mismas. Y que he podido volver a trabajar con María Hervás, con la que coincidí en La que se avecina. Es una gran actriz y siempre está tan por la labor que cuando tienes un día un poco malo te contagia su entusiasmo. Hay mucha ilusión por el oficio en todos los intérpretes de esta película”. Macarena Gómez es Teresa en 'El fantasma de mi mujer' v