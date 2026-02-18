No son olas en el estrecho de Gibraltar en la actualidad, es un vídeo antiguo grabado en San Sebastián

Nos habéis consultado en nuestro servicio de WhatsApp por un vídeo de un fuerte oleaje que ubican en el Estrecho de Gibraltar. Es falso. Las imágenes están grabadas en el Paseo Nuevo de San Sebastián y circulan desde, al menos, 2021.

El vídeo por el que nos habéis consultado tiene una duración de 2:40 minutos y muestra un fuerte oleaje que irrumpe en un paseo que discurre por la costa. "Estrecho de Gibraltar en el Mediterráneo, en la frontera de África con España. Es un espectáculo sólo visto en invierno y se llaman ‘Las columnas de Hércules’, según la mitología griega. Disfrútenlo", leemos en el mensaje que lo acompaña.