No son olas en el estrecho de Gibraltar en la actualidad, es un vídeo antiguo grabado en San Sebastián
Nos habéis consultado en nuestro servicio de WhatsApp por un vídeo de un fuerte oleaje que ubican en el Estrecho de Gibraltar. Es falso. Las imágenes están grabadas en el Paseo Nuevo de San Sebastián y circulan desde, al menos, 2021.
El vídeo por el que nos habéis consultado tiene una duración de 2:40 minutos y muestra un fuerte oleaje que irrumpe en un paseo que discurre por la costa. "Estrecho de Gibraltar en el Mediterráneo, en la frontera de África con España. Es un espectáculo sólo visto en invierno y se llaman ‘Las columnas de Hércules’, según la mitología griega. Disfrútenlo", leemos en el mensaje que lo acompaña.
Este vídeo no muestra un fuerte oleaje en el Estrecho de Gibraltar, es San Sebastián
En VerificaRTVE hemos geolocalizado las imágenes en el Paseo Nuevo de San Sebastián, la capital de Gipuzkoa. La grabación se registra desde este punto del ascenso al Monte Urgull. Puedes ver el mismo rompeolas y al fondo a la izquierda, el monte Igeldo.
La grabación circula en Internet desde, al menos, 2021. A través de una búsqueda inversa de imagen, hemos localizado una versión más larga del vídeo publicada en YouTube el 8 de enero de 2021.
Las situaciones climatológicas adversas son objeto recurrente de bulos. En VerificaRTVE ya te hemos explicado que este vídeo no muestra una evacuación de ganado en Doñana por la borrasca Leonardo, es un vídeo de 2018. También te aclaramos que esta grabación no correspondía a la dana de Málaga de 2024.