No es una evacuación de ganado en Doñana por la borrasca Leonardo, es un vídeo de 2018
Circula en redes sociales un vídeo de vacas caminando por una zona inundada y lo presentan como si estuvieran evacuándolas de las marismas de Doñana por la situación meteorológica en Andalucía, que se encuentra en aviso rojo por la borrasca Leonardo. Es falso. Las imágenes se grabaron en 2018 durante unas inundaciones en Almonte (Huelva).
"Así están sacando a sus animales los ganaderos de las marismas de Doñana. Dicen los lugareños que no habían visto así el Guadalquivir en 40 años", leemos en un mensaje compartido más de 1.000 veces en la red social X desde el 3 de febrero. La publicación adjunta un vídeo de 38 segundos que muestra ganado bovino avanzando por una zona inundada.
Un vídeo de 2018 durante unas inundaciones en Almonte (Huelva)
Este vídeo no tiene relación con la actual situación de alerta roja en Andalucía por el paso de la borrasca Leonardo. En VerificaRTVE hemos realizado una búsqueda inversa de imagen y encontramos la grabación publicada en el diario Huelva Hoy el 15 de marzo de 2018. El periódico difundió un vídeo con una duración mayor, de 1:13 minutos, que había sido publicado por la Asociación Nacional de Criadores de Ganado Marismeño en su cuenta de Facebook. La secuencia recogía el momento del traslado por parte de esta organización "del ganado bovino que se encontraba en las fincas Las Nuevas y Las Marismillas", en Almonte (Huelva), hacia una zona menos afectada por las inundaciones.
La borrasca Leonardo está provocando lluvias intensas y constantes a su paso por Andalucía, que ha activado el nivel rojo de alerta por este fenómeno meteorológico. Esta situación también ha provocado la evacuación de ganado, como el bovino, según informan diferentes medios de comunicación ( 1, 2 y 3 ). Sin embargo, el vídeo de redes no corresponde a la situación actual.
Las situaciones meteorológicas adversas suelen ser objeto de bulos. En VerificaRTVE hemos desmontado anteriormente otros contenidos descontextualizados, como estos vídeos generados con IA que se presentaban como si correspondieran a un temporal de lluvias en Extremadura. También te aclaramos que esta grabación no muestra una inundación en el Puente Nuevo de Ronda por la dana de Málaga de 2024.