No es una evacuación de ganado en Doñana por la borrasca Leonardo, es un vídeo de 2018

Circula en redes sociales un vídeo de vacas caminando por una zona inundada y lo presentan como si estuvieran evacuándolas de las marismas de Doñana por la situación meteorológica en Andalucía, que se encuentra en aviso rojo por la borrasca Leonardo. Es falso. Las imágenes se grabaron en 2018 durante unas inundaciones en Almonte (Huelva).

"Así están sacando a sus animales los ganaderos de las marismas de Doñana. Dicen los lugareños que no habían visto así el Guadalquivir en 40 años", leemos en un mensaje compartido más de 1.000 veces en la red social X desde el 3 de febrero. La publicación adjunta un vídeo de 38 segundos que muestra ganado bovino avanzando por una zona inundada.