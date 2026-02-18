Muere una mujer arrastrada por la corriente del río Zújar en Campanario, Badajoz

Una mujer de 69 años ha muerto este miércoles en Campanario, Badajoz, después de que su vehículo fuera arrastrado por la corriente del río Zújar. La víctima cruzaba con su coche un badén de ese río cuando le sorprendió una crecida, según ha informado el Gobierno extremeño.

El incidente ha ocurrido aguas abajo de la presas de Zújar y de La Serena -la más grande de España-, que llevan varios días aliviando agua por la acumulación de lluvias de las últimas semanas.

El suceso se ha registrado sobre las 13.00 horas en las inmediaciones de la carretera EX-115, en el punto kilométrico 25, según los datos aportados por el 112. Hasta el lugar del mismo se han desplazado una unidad medicalizada, un equipo del centro de salud de Campanario, agentes de la Guardia Civil, bomberos de Don Benito y miembros de Cruz Roja y de la Confederación Hidrográfica del Guadiana.