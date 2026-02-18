Buscan a diez esquiadores desaparecidos tras una avalancha en el norte de California

Diez esquiadores se encuentran desaparecidos desde este martes por una avalancha en el norte de California, según han informado las autoridades locales que llevan a cabo una operación de búsqueda y rescate en medio de condiciones peligrosas debido a una tormenta que azota esta zona del estado.

La avalancha arrasó la zona de Castle Peak, en Truckee, a unos 16 kilómetros al norte del lago Tahoe, alrededor de las 11:30 de la mañana (hora del Pacífico), y sepultó a un grupo de 16 esquiadores que se encontraban en las pistas, según un comunicado publicado en Facebook por la Oficina del Sheriff del condado de Nevada.

El grupo estaba formado por cuatro guías de esquí y 12 clientes. Al menos seis han sobrevivido y han permanecido en el lugar de la avalancha a la espera de ser rescatados, mientras que los demás siguen desaparecidos, según el comunicado.

Vehículo especializado para operar en nieve profunda. Departamento del Alguacil del condado de Nevada

Antes del incidente, se había emitido una alerta de avalancha para este martes dirigida a esquiadores de alto riesgo que se extendía hasta el miércoles por la noche.

Las labores de rescate continúan con 46 equipos de emergencia, pero las condiciones meteorológicas siguen siendo muy peligrosas. Autoridades de otros condados se han unido a la búsqueda de las personas desaparecidas.

Varias tormentas azotan a California con intensas lluvias y gran acumulación de nieve cotas altas.