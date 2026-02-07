Muere Jesús Fuentes Lázaro, presidente preautonómico de Castilla-La Mancha y referente del PSOE

El presidente preautonómico de Castilla-La Mancha, Jesús Fuentes Lázaro, ha fallecido este sábado a los 79 años, según ha informado el PSOE en un comunicado en el que destaca que "su liderazgo en el Partido Socialista fue determinante en los primeros años de la democracia".

Fuentes Lázaro fue presidente de Castilla-La Mancha desde diciembre de 1982 hasta mayo de 1983, cuando se celebraron las primeras elecciones autonómicas que ganó el también socialista José Bono, y con el Estatuto de Autonomía recién aprobado por las Cortes Generales.

El actual presidente castellano-manchego, el socialista Emiliano García Page, ha lamentado en la red social X que con la pérdida de Fuentes "se va una parte importante de Castilla-La Mancha" y ha destacado que la construcción de esta autonomía "no se entiende sin su trabajo, esfuerzo y amor por nuestra tierra". Así, ha destacado que su legado "formará parte imborrable de nuestra historia". "Mi cariño y mi pésame hacia su familia y sus seres queridos", ha concluido.

Tanto el PSOE provincial de Toledo como el partido a nivel regional han lamentado su muerte porque "el socialismo toledano y de la región despiden a una figura clave en la construcción institucional de Castilla-La Mancha y en el fortalecimiento del proyecto socialista en la provincia".

De la misma forma, la ejecutiva regional del partido ha destacado que su figura fue "determinante" en la consolidación del Estatuto de Autonomía de la comunidad y de la implantación del PSOE en Toledo.

Trayectoria educativa y política Nacido en Toledo, donde residió a lo largo de su vida, Fuentes Lázaro fue profesor de Literatura e Historia antes de dedicarse plenamente a la actividad política. Licenciado en Magisterio, Historia y Geografía, desarrolló una trayectoria pública marcada por el compromiso con la educación, la cultura y el servicio a la ciudadanía. El PSOE destaca que su responsabilidad al frente del Gobierno preautonómico "contribuyó a sentar las bases institucionales de la comunidad autónoma y a preparar el camino para el pleno desarrollo del autogobierno". En el terreno político, Fuentes Lázaro fue diputado nacional durante las tres primeras legislaturas de la actual democracia española, así como senador por la provincia de Toledo en la cuarta legislatura. Además, desempeñó responsabilidades como diputado provincial y concejal del Ayuntamiento de Toledo, ejerciendo siempre desde la defensa de los intereses de la provincia y el fortalecimiento de las instituciones democráticas. Su trayectoria profesional y pública se completó con responsabilidades como director provincial del Servicio Público de Empleo Estatal y coordinador regional. De igual forma, mantuvo una activa participación en el ámbito cultural, presidiendo la Asociación de Amigos de la Biblioteca Regional de Castilla-La Mancha.