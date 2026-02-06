La Casa Blanca no ha dicho que Cristóbal Colón descubrió Estados Unidos, este comunicado es falso
- Circula un comunicado falso atribuido a la Casa Blanca sobre Cristóbal Colón
Mensajes en redes sociales difunden una imagen de un comunicado atribuido a la Casa Blanca que dice que Cristóbal Colón descubrió Estados Unidos. Es falso. El comunicado no es real, es un montaje fotográfico cuyo origen está en una cuenta que difunde contenido satírico.
"Que no haya ninguna duda de que estamos viviendo el momento más estúpido en el que podemos estar vivos", leemos en inglés en un mensaje compartido más de 5.000 veces en la red social x desde el 4 de febrero. La publicación adjunta una imagen que se presenta como un comunicado de la Casa Blanca que dice textualmente en inglés: "Desde que Cristóbal Colón pisó el continente americano y descubrió los EE. UU. en 1492, la turba progresista ha estado tratando de destruir sus logros y manchar su nombre con noticias falsas. Este ya no será el caso. Además de reinstaurar el Día de Colón, el presidente Trump colocará una estatua dorada de Colón de 10 metros de altura en la calle E, cerca de la Casa Blanca". La misma imagen la difunde otro mensaje de X junto al siguiente texto: "En 1492, Cristóbal Colón ‘descubrió los Estados Unidos de América’. Ha de ser muy jodido ser educador en ese país".
Un contenido satírico de una cuenta parodia
Este comunicado no es real y no lo ha distribuido la Casa Blanca. En VerificaRTVE hemos realizado una búsqueda inversa con la imagen y hemos comprobado que el origen está en una cuenta parodia. Este perfil ya ha difundido anteriormente contenidos falsos similares, al menos uno de ellos ha sido desmentido por el verificador Lead Stories.
No hay registros de que este comunicado haya sido distribuido por la Casa Blanca. Hemos consultado la página web y las redes sociales oficiales de la Casa Blanca (1, 2, 3 y 4) y no encontramos referencias a estas afirmaciones sobre Cristóbal Colón. Además, la cuenta que difundió en español el mensaje falso ha reconocido en una publicación posterior que se trata de una imagen falsa.
Trump anuncia la instalación de una estatua de Cristóbal Colón
Esta imagen falsa circula en redes sociales tras el anuncio del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de instalar una estatua de Cristóbal Colón fuera de la Casa Blanca. Así lo han confirmado varios medios de comunicación.(1,2,3). La estatua de Colón se ubicará cerca del complejo presidencial en Washington, según ha informado The Washington Post. La figura de Colón se ha convertido en los últimos años en el epicentro de un pulso ideológico. Tras la muerte de George Floyd numerosas estatuas suyas fueron vandalizadas en Estados Unidos, unos actos castigados por Donald Trump.
