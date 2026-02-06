La Casa Blanca no ha dicho que Cristóbal Colón descubrió Estados Unidos, este comunicado es falso

Mensajes en redes sociales difunden una imagen de un comunicado atribuido a la Casa Blanca que dice que Cristóbal Colón descubrió Estados Unidos. Es falso. El comunicado no es real, es un montaje fotográfico cuyo origen está en una cuenta que difunde contenido satírico.

"Que no haya ninguna duda de que estamos viviendo el momento más estúpido en el que podemos estar vivos", leemos en inglés en un mensaje compartido más de 5.000 veces en la red social x desde el 4 de febrero. La publicación adjunta una imagen que se presenta como un comunicado de la Casa Blanca que dice textualmente en inglés: "Desde que Cristóbal Colón pisó el continente americano y descubrió los EE. UU. en 1492, la turba progresista ha estado tratando de destruir sus logros y manchar su nombre con noticias falsas. Este ya no será el caso. Además de reinstaurar el Día de Colón, el presidente Trump colocará una estatua dorada de Colón de 10 metros de altura en la calle E, cerca de la Casa Blanca". La misma imagen la difunde otro mensaje de X junto al siguiente texto: "En 1492, Cristóbal Colón ‘descubrió los Estados Unidos de América’. Ha de ser muy jodido ser educador en ese país".