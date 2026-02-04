Sánchez anuncia que pondrá "límites" a los centros privados de Formación Profesional

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado que va a aprobar un real decreto para "poner límites" a la apertura de centros privados de FP y "seguir blindando" la calidad de la Formación Profesional.

"Tenemos que seguir blindando la calidad de la FP, igual que hicimos con las universidades, no rechazamos que haya universidades privadas sino que algunas se hayan convertido en chiringuitos. Vamos a poner límites a la apertura de centros privados que no ofrezcan garantías públicas de calidad y lo vamos a hacer a través de un real decreto para asegurar que quien imparta formación lo haga con calidad y con control", ha señalado.

Sánchez ha añadido que van a seguir "ampliando la red de Centros de Excelencia y de Centros de Referencia Nacional", durante la clausura de la jornada Formación Profesional y Empresa: la alianza que impulsa el futuro, celebrada en el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes.

"Ya no es un plan B" "La FP ya no es un plan B. Es, para muchísimos jóvenes, el plan A de su vida. Es el resultado de una apuesta colectiva a la que hemos dado forma a través del Plan de Recuperación. Políticas con las que hemos situado a la FP a la vanguardia de Europa", afirma el número uno del Ejecutivo, que subraya que "nunca antes se había invertido tanto en FP." y que la oferta formativa supera las 12.000 opciones. del 100% en muchas ramas industriales. Durante la inauguración, la ministra de Educación ha recordado que actualmente hay 1,2 millones de estudiantes de Formación Profesional tras movilizarse 7.400 millones de euros. Milagros Tolón ha recalcado que la inserción laboral de la FP roza el 90% y se eleva casi el 1005 en muchas ramas industriales. "Son más puertas abiertas y opciones para elegir y para crecer y para hacer prosperar el territorio. Que el código postal nunca decida el futuro", ha señalado Tolón en una jornada en la que participan empresas como Airbus, Balearia, Hostelería de España, Indra y ManPower, así como 13 centros de FP.