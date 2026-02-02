Pérez-Reverte y Vigorra culpan a Podemos de la suspensión del foro sobre la Guerra Civil y acusan a David Uclés de mentir

El escritor Arturo Pérez-Reverte y el periodista Jesús Vigorra, organizadores de las jornadas de debate sobre la Guerra Civil '1936. La guerra que perdimos todos', que iban a celebrarse este febrero en la Fundación Cajasol de Sevilla, han culpado a Pablo Iglesias y a Podemos de su suspensión "por la amenaza expresa en redes sociales de hacer escraches", y también acusan al escritor David Uclés de mentir por afirmar que desconocía que el expresidente José María Aznar y el exdirigente de Vox Iván Espinosa de los Monteros participaban en las jornadas, aunque han admitido que no comunicaron directamente a Uclés los participantes, sino a la editorial Planeta a partir el 7 de enero de este año y que no "tienen duda" de que la editorial debió transmitírselo a Uclés porque "habla con los escritores y no da un paso en falso".

Pérez-Reverte ha adelantado que no invitará al autor de la novela La península de las casas vacías para las jornadas de octubre porque "se ha desacreditado a sí mismo y no queremos que desacredite las jornadas". Pero sí será invitado Pablo Iglesias, pese a que consideran que su mensaje en redes sociales criticando la cita desencadenó las amenazas de la extrema izquierda. "Vamos a invitar a Pablo Iglesias para que, en lugar de enviarnos bots y jarabe democrático, se presente aquí a debatir de manera civilizada", ha dicho Pérez-Reverte.

Uclés rechazó su participación en las jornadas el pasado 24 de enero porque dijo desconocer que el cartel incluía al expresidente José María Aznar y a Iván Espinosa de los Monteros. A su abandono siguieron después los del dirigente de IU Antonio Maíllo, el escritor Paco Cerdá y la exvicepresidenta del Gobierno Carmen Calvo. En el largo relato de los hechos que el periodista Jesús Vigorra ha comunicado en rueda de prensa desde la sede de la Fundación Cajasol ha detallado que Uclés aceptó participar el pasado mayo, y aunque ha afirmado que "sabía" que estarían Aznar y Espinosa de los Monteros, solo ha aclarado que se lo transmitieron directamente a la editorial Planeta el 7 de enero de este año y que no "tiene duda" que la información llegó a Uclés.