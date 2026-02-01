Miles de personas se concentran en ciudades de toda España para exigir el fin de la caza

Miles de personas se han manifestado este domingo en ciudades de toda España para exigir el fin de la caza y para reivindicar los derechos de los perros usados en esta actividad.

"Estamos aquí para reivindicar que los perros de caza no tienen derechos. Estamos cansados de aguantar la impunidad que sufren estos perros, que son los más abandonados y maltratados en España. Aparecen en condiciones terribles y nadie los protege", ha lamentado el presidente de la Fundación Animal Rescue, Fran Díaz, en declaraciones a Europa Press en Madrid.

Las marchas han sido convocadas por la Plataforma No A la Caza, que reúne a más de 80 organizaciones de todo el país, para protestar contra esta actividad cinegética y contra el maltrato animal, "especialmente la caza con galgos y otras razas, que sigue siendo legal en España a pesar del sufrimiento que causa".

"Los animales no son herramientas ni objetos, y su vida y dignidad merecen respeto. No podemos seguir permitiendo una tradición que antepone diversión y negocio a dolor y abandono sistemático", ha señalado la plataforma.

Concentración en Logroño contra la caza. EUROPA PRESS EUROPA PRESS

PACMA ha dicho que seguirá apoyando este tipo de iniciativas con el objetivo de mostrar rechazo a una actividad que consideran "cruel e innecesaria en nuestros días" y para presionar a las administraciones para que dejen de fomentarla y financiarla.

Según ha destacado la formación animalista, estas convocatorias coinciden con el mes del final de la temporada de caza, "un periodo especialmente dramático para miles de animales utilizados por la actividad cinegética, en particular para los galgos, que cada año sufren abandono, maltrato y muerte una vez dejan de ser considerados "útiles" para los cazadores".