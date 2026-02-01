Miles de personas se concentran en ciudades de toda España para exigir el fin de la caza
- Las marchas han sido convocadas por la plataforma No A la Caza
- La movilización ha tenido lugar en decenas de ciudades españolas y ha coincidido con el Día Mundial del Galgo
Miles de personas se han manifestado este domingo en ciudades de toda España para exigir el fin de la caza y para reivindicar los derechos de los perros usados en esta actividad.
"Estamos aquí para reivindicar que los perros de caza no tienen derechos. Estamos cansados de aguantar la impunidad que sufren estos perros, que son los más abandonados y maltratados en España. Aparecen en condiciones terribles y nadie los protege", ha lamentado el presidente de la Fundación Animal Rescue, Fran Díaz, en declaraciones a Europa Press en Madrid.
Las marchas han sido convocadas por la Plataforma No A la Caza, que reúne a más de 80 organizaciones de todo el país, para protestar contra esta actividad cinegética y contra el maltrato animal, "especialmente la caza con galgos y otras razas, que sigue siendo legal en España a pesar del sufrimiento que causa".
"Los animales no son herramientas ni objetos, y su vida y dignidad merecen respeto. No podemos seguir permitiendo una tradición que antepone diversión y negocio a dolor y abandono sistemático", ha señalado la plataforma.
PACMA ha dicho que seguirá apoyando este tipo de iniciativas con el objetivo de mostrar rechazo a una actividad que consideran "cruel e innecesaria en nuestros días" y para presionar a las administraciones para que dejen de fomentarla y financiarla.
Según ha destacado la formación animalista, estas convocatorias coinciden con el mes del final de la temporada de caza, "un periodo especialmente dramático para miles de animales utilizados por la actividad cinegética, en particular para los galgos, que cada año sufren abandono, maltrato y muerte una vez dejan de ser considerados "útiles" para los cazadores".
Marchas en decenas de ciudades
Un centenar de personas ha participado en la movilización en Murcia, que ha contado con la presencia del secretario de Comunicación de Podemos, Víctor Egío, quien ha exigido al presidente regional, Fernando López Miras, "que escuche el clamor social y elimine las subvenciones a la caza".
Mientras, en Valencia cientos de personas han recorrido el centro de la ciudad para pedir el fin de la caza y defender a los perros usados para este fin. En la protesta han participado muchos perros de razas utilizadas habitualmente para cazar.
En Bilbao un centenar de personas ha expresado su repulsa "a la explotación de animales para el beneficio del humano" y el uso de perros "como una forma más de esclavización de los individuos que no pertenecen a nuestra especie".
También Pamplona se ha sumado a la protesta con una concentración en la Plaza del Castillo. En un comunicado, la plataforma ha señalado que el 1 de febrero marca “una sentencia de muerte o de olvido” para miles de animales, en referencia al destino de los perros de caza una vez finalizada la temporada.
Por otra parte, en Logroño una treintena de personas se ha concentrado para pedir la abolición de la caza y medidas de protección contra el abandono de los perros que utilizan los cazadores, especialmente los galgos.
La delegada de la organización Galgos 112, Isabel López de Munain, ha explicado que reivindican la prohibición de la caza "porque creemos que la naturaleza es sabia y es capaz de autorregularse y que no es necesario matar animales". "Pedimos a las instituciones y a la sociedad que no miren para otro lado y se dejen manejar por el lobby de la caza, que mueve muchísimo dinero", ha dicho.
Por último, ha criticado que la ley nacional de bienestar animal excluya a los perros de caza o de trabajo mientras que protege a las mascotas.
La Plataforma No a la Caza ha asegurado que continuará movilizándose hasta lograr el fin de la caza y ha reivindicado que el 1 de febrero deje de ser una fecha asociada al sufrimiento animal para convertirse en el recuerdo de una etapa superada.
Las concentraciones han tenido lugar en decenas de ciudades españolas, entre ellas, aparte de las mencionadas, A Coruña, Albacete, Alicante, Almería, Badajoz, Barcelona o Burgos, y han coincidido con el Día Mundial del Galgo.