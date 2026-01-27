RTVE.es estrena el tráiler de 'Altas capacidades', protagonizada por Marian Álvarez e Israel Elejalde

RTVE.es estrena el tráiler de Altas Capacidades, una película sobre las aspiraciones e inseguridades de las madres y padres que dirige Víctor García León y que está protagonizada por Marian Álvarez, Israel Elejalde, Juan Diego Botto, Natalia Reyes y Pilar Castro. Cuenta con la participación de RTVE y, tras su paso por la sección oficial del Festival de Málaga, se estrenará en cines el 27 de marzo.

Para Víctor García León, que también ha escrito el guion junto a Borja Cobeaga: ‘‘Altas Capacidades es una historia que habla de nuestras aspiraciones y miserias. Los protagonistas son una pareja de padres que tiene miedo por sus hijos o, mejor dicho, miedo a que no lleguen a ser lo que deberían, miedo a lo que son, miedo a en qué se pueden convertir... Y, eventualmente, la maternidad y paternidad te obligan a afrontar que, a veces, nuestros miedos valen más que nuestros principios’.

Fotograma de 'Altas capacidades' 5

La película cuenta la historia de Alicia y Gonzalo, una pareja de clase media que se encuentra con la oportunidad de matricular a su hijo Fer en un colegio laico de élite. Para los padres supone asomar la cabeza en la clase alta, nuevas amistades, mayores ingresos, ventajas incontables. Dicen hacerlo por su hijo.

En esta maravillosa contradicción entre los miedos y los principios morales, las aspiraciones de la pareja se llevarán por delante lo que, hasta entonces, creían incuestionable.

Para sus productores: ‘"Altas Capacidades es la oportunidad de contar con Víctor García León y Borja Cobeaga (Guionista), dos cineastas que disfrutan escribiendo y reflexionando sobre las contradicciones, tanto propias como ajenas, algo que a nosotros también nos resulta muy interesante. En este caso, con la educación de las hijas e hijos como metáfora de las aspiraciones, del trampolín social y de esas buenas intenciones que, a veces, se quedan solo en eso: buenas intenciones. Sentíamos que era el momento adecuado para abordar este tema en nuestro cine a través de esta comedia dramática".

Fotograma de 'Altas capacidades' 5

La película está protagonizada por Marian Álvarez (Concha de Plata a mejor actriz en el Festival de Cine de San Sebastián y Premio Goya como mejor actriz por La Herida) e Israel Elejalde, (nominado al Goya a actor revelación por Magical Girl). Completan el reparto Juan Diego Botto (en su cuarta colaboración junto a Víctor García León tras Vete de mí y Los Europeos); Natalia Reyes, actriz colombiana conocida por su papel en Terminator: Dark Fate (2019); Pilar Castro (Gordos) y el joven actor Suso Nanclares.

En el apartado técnico, García León cuenta con un equipo de brillante trayectoria liderado mayoritariamente por mujeres, Eva Díaz Iglesias está al frente de la dirección de fotografía; Begoña Muñoz en la dirección de producción; Carmen Albacete en el diseño de producción; Buster Franco en montaje, Tamara Arévalo es la responsable del sonido directo, y Natacha Fernández Gallardo esla figurinista. Luciana Díaz es la jefa de maquillaje junto a Claudine Saint Hubert en peluquería. La música original está a cargo de la compositora uruguaya Camila Rodríguez.

Víctor García León y Pilar Castro en un momento del rodaje 5

Una producción de Marisa Fernández Armenteros para BUENAPINTA MEDIA, Nahikari Ipiña para SAYAKA PRODUCCIONES, Sandra Hermida para COLOSÉ PRODUCCIONES, Eneko Lizarraga para THINK STUDIO y ALTAS CAPACIDADES PELÍCULA A.I.E. en coproducción con Santiago López para CIMARRÓN (una compañía de The Mediapro Studio) con la participación de RTVE, Movistar Plus+, ORANGE y la financiación del ICAA, la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Madrid. La película será distribuida en España por BTEAM PICTURES y de las ventas internacionales se encargará THE FILM FACTORY.