Muere Sal Buscema, mítico dibujante de Hulk, Spiderman, Rom o el Capitán América

Para los aficionados a los superhéroes de una generación nuestra versión de Hulk y de Spiderman es la de Sal Buscema, un dibujante que quizá nunca tuvo la consideración de otros como Jack Kirby o su propio hermano (John Buscema), pero que nos dejó cientos de tebeos míticos en los que siempre destacó por su dinamismo (imposible olvidar esos espectaculares puñetazos que mandaban literalmente volando a los personajes que los recibían), pero también por su maestría a la hora de narrar los momentos más íntimos y emotivos.

Este martes hemos sabido que Sal Buscema murió el pasado viernes, 23 de enero, a los 89 años de edad (aunque le faltaban 3 días para cumplir los 90). Y con él se va uno de los grandes del cómic de Superhéroes, además de una parte de nuestra infancia y juventud.

Ilustración de Sal Buscema (Marvel Comics)

Sal Buscema, nos ha dejado algunos de los mejores cómics publicados por Marvel que siguen reeditándose habitualmente, por lo que siempre seguirá con nosotros.

Sal Buscema nació el 26 de enero de 1936 en el neoyorquino barrio de Brooklyn. Su debut en los cómics fue como entintador en la serie Gunhawk (1968), y pronto destacaría como entintador de su hermano John en la mítica serie Silver Surfer (1968-69). También entintaría otras series inolvidables como la etapa de Barry Smith en Conan el Bárbaro.

Ilustración de Sal Buscema (Marvel Comics)

Pero muy pronto destacó por su estilo claro y dinámico, y por su rapidez y fiabilidad (era capaz de dibujar dos cómics al mes sin problemas) y empezó a realizar números de relleno en casi todas las series de Marvel. Aunque el éxito le llegaría por sus largas y fantásticas etapas en series como Hulk, Spiderman, Los Defensores, El Capitán América o Rom, el caballero del espacio. Su colaboración con guionistas como Gerry Conway y J.M. DeMatteis le permitió dibujar algunos de los momentos más importantes de la historia de Marvel, como la famosa Saga del Clon de Spiderman.

Panini Cómics está reeditando actualmente dos de los mejores trabajos de Sal Buscema: Rom, junto al guionista Bill Mantlo, y El espectacular Spiderman, junto a Jerry Conway. Además de que casi todos sus grandes trabajos están disponibles en uno u otro formato.

Como decimos, con Sal Buscema se va una parte de nuestra infancia y juventud.